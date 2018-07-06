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06 Temmuz 2018 12:26

Kaymakam Girgin, başarılı öğrencileri çeyrek altın ile ödüllendirdi

Kaman ilçe Kaymakamı Murat Girgin, liselere geçiş sınavı’nda ilçe genelinde ilk 10’a giren başarılı öğrencileri, çeyrek altınla ödüllendirdi.

Kaymakam Girgin, başarılı öğrencileri çeyrek altın ile ödüllendirdi

06 Temmuz 2018 12:26


Başarılı öğrencileri aileleri ile birlikte makamında kabul eden Kaymakam Girgin, başarının düzenli çalışma sonucu geldiğini söyledi.



İstikrarlı ve düzenli çalışma sonrasında başarının oluştuğunu ifade eden Kaymakam Girgin, “Liseye Geçiş Sınavında ilçemiz genelinde ilk 10’a giren gurur kaynağımız olan öğrencilerimiz, okul müdürlerimiz ve onlar için her türlü desteği veren aileleri ile birlikteyiz.



Öğrencilerimizin bu başarılarının lisede, üniversitede ve hayat boyu sürmesini temenni diliyorum. Sınav süreci sizler için yorucu ve stresli bir dönem oldu. Artık sırada hayatınızın dönüm noktası olan üniversite sınavı var. Sizlere bir büyüğünüz olarak tavsiyem okul derslerinizin yanında müzik, spor, sosyal ve kültürel alanlarda da kendinizi geliştirmeniz ve yetiştirmenizdir. Ülkemizin sizin gibi başarılı öğrencilere her zaman ihtiyacı var. Sizler bizim gurur kaynağımızsınız. Öğrencilerimizi, bıkmadan yorulmadan çalışarak öğrencilerimizi yetiştiren okul idarecilerimizi, öğretmenlerimizi ve velilerimizi tebrik ediyorum” dedi.



Programda LGS sınavlarında ilk 10’a giren öğrencilere Kaymakam Murat Girgin çeyrek altın taktı.




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