Diğer
Kategoriler
27 Şubat 2018 09:05

Kaymakam Girgin, okuma etkinliğine katıldı

Kırşehir’in Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, ’KOP okuyor’ projesi kapsamında okuma saati düzenleyen Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisesinde öğrencilerle bir araya gelerek kitap okudu.

Kaymakam Girgin, okuma etkinliğine katıldı

27 Şubat 2018 09:05


İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci ile birlikte okuma etkinliğine katılan Kaymakam Girgin, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu söyledi. Okuma etkinliği sonrasında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Girgin, “Okullarımızda, insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi verebilmeye çalışıyoruz.


Bu süreç içerisinde, öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarında en büyük destekçisi kitaplardır. Hayat boyu sürecek olan bir kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırabilmek için idareci ve öğretmenlerimiz okullarımızda çeşitli projeler uygulamaktalar. Bu kapsamda her gün bir ders saatini tüm okulda okuma saati olarak uygulayan Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisemizde öğrencilerimizle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldık. Bu aktivitelerin, çocuklarımıza güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyalarını geliştirerek entelektüel gelişimlerine katkıda bulunacak olan kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları, hayatlarındaki önemli bir rehber haline getireceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu,




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
13
°
C
Hafif Yağmurlu
  • Salı
    Hafif Yağmurlu
    13°C
  • Çarşamba
    Yağmurlu
    5°C
  • Perşembe
    Hafif Kar Yağışlı
    5°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    8°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
    AdIDM.
    Takı Dükkanı
    Gümüş Alyans Modelleri
    Nice Türkiye
    Nice Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.nice-otomasyon.com
    Bft Türkiye
    Bft Türkiye
    Otomatik Kapı Sistemleri
    www.bft-turkiye.com

    AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
    BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!
    Reklamı Geç