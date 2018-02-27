Kaymakam Girgin, okuma etkinliğine katıldı

İlçe Milli Eğitim Müdürü Muzaffer Demirci ile birlikte okuma etkinliğine katılan Kaymakam Girgin, okumanın hayat boyu devam edecek bir süreç olduğunu söyledi. Okuma etkinliği sonrasında öğrenci ve öğretmenlerle sohbet eden Kaymakam Girgin, “Okullarımızda, insanın hayat boyu devam edecek olan öğrenme sürecinin bir parçası olarak, öğrencilerimize en kaliteli eğitimi verebilmeye çalışıyoruz.

Bu süreç içerisinde, öğrencilerimizin başarıya ulaşmalarında en büyük destekçisi kitaplardır. Hayat boyu sürecek olan bir kitap okuma alışkanlığını öğrencilerimize kazandırabilmek için idareci ve öğretmenlerimiz okullarımızda çeşitli projeler uygulamaktalar. Bu kapsamda her gün bir ders saatini tüm okulda okuma saati olarak uygulayan Kaman Şehit Gökhan Yıldırım Anadolu Lisemizde öğrencilerimizle birlikte kitap okuma etkinliğine katıldık. Bu aktivitelerin, çocuklarımıza güzel ve başarılı bir geleceğin yanı sıra düşünce ve hayal dünyalarını geliştirerek entelektüel gelişimlerine katkıda bulunacak olan kitap okuma alışkanlığını pekiştirerek, kitapları, hayatlarındaki önemli bir rehber haline getireceğine yürekten inanıyoruz” diye konuştu,