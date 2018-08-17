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17 Ağustos 2018 20:45

Kazaların önüne geçmek için ’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’

Kırşehir Valisi İbrahim Akın, İçişleri Bakanlığınca başlatılan “Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük” kampanyasına destek verdi.

Kazaların önüne geçmek için ’Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’

17 Ağustos 2018 20:45


Ölümlü ve yaralanmalı trafik kazalarının azaltılması ve trafik güvenliği konusunda farkındalık oluşturmak amacıyla başlatılan kampanya kapsamında Vali İbrahim Akın ve İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Kırşehir’de polis uygulama noktalarına giderek sürücüleri kampanya hakkında bilgilendirdi.


Basın mensuplarına kampanya ile ilgili açıklamalarda bulunan Vali Akın, bu kampanyada yolculuk anında çocukların kırmızı düdüklerini çalarak sürücüleri hatalarına karşı uyaracaklarını söyledi.


Uygulama noktalarını gezerek araçlardaki çocukları kampanya hakkında bilgilendiren Vali İbrahim Akın, “Bilindiği gibi, her bayramda ölümlü ve yaralanmalı trafik kazaları sayısında artış yaşanmaktadır. Bu nedenle, güvenli bir yolculuk yapmak ve trafik kural ihlallerini önlemek amacıyla İçişleri Bakanlığımızca ’Bu Bayram Ben De Trafik Polisiyim, Hatalı Sürücüye Kırmızı Düdük’ kampanyası başlatılmıştır. Bu kampanyada, çocukların aileleri ve yakınları üzerindeki etkilerinden faydalanmak suretiyle kazaların en aza indirilmesi hedefleniyor. Biz de bu kampanyaya destek olmak için uygulama noktalarına gelerek çocuklarımızı kampanya hakkında bilgilendirdik. Çocuklarımıza kampanyaya ait olan tişörtler giydirdik, şapka taktık, onlara kırmızı düdük ve broşürler dağıttık. Kampanya ile aşırı hız yapılması, emniyet kemeri takılmaması ve araç kullanırken cep telefonu kullanılması durumlarında çocuklarımız trafik polisi görevi ifa ederek, kırmızı düdüklerini çalarak ailelerini ve sevdiklerini bu kural ihlallerine karşı uyaracaklar" dedi.


Kampanya ile ilgili olarak Emniyet Genel Müdürlüğünce afiş, broşür, şapka, tişört ve kırmızı düdük gibi farkındalık oluşturacak materyaller, emniyet teşkilatı mensuplarınca Kırşehir’de trafiğin yoğun olduğu yerlerde vatandaşlara dağıtılıyor.


Başlatılan kampanyanın il merkezi ve ilçe merkezlerinde Kurban Bayramı boyunca uygulanması bekleniyor.




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