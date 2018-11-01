KDV ve ÖTV indirimleri haberi piyasalara olumlu yansıdı

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, yıl sonuna kadar 6 başlıkta konuttan beyaz eşyaya, mobilyadan otomotive Katma Değer Vergisi (KDV) ve Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) indirimlerini açıklamasının ardından Kırşehir'de beyaz eşya satıcısı ve otomotiv sektörü temsilcileri açıklamanın piyasaya olumlu yansıdığını söyledi.

Bakan Albayrak'ın açıklaması sonrası telefon trafiğinin hızlandığını açıklayan otomotiv firması satış müdürü Serhat Dülger, “Hükümetimizin yaptığı açıklamaya istinaden fiyatlarda esneme olacaktır. Firmalar gerekli olanları yapacaklar. Telefon trafiğimiz artış gösterdi. Olumlu yönde gelişmeler olacağını düşünüyoruz” dedi.

İndirimlerin satıcıya yansımasını beklediklerini anlatan beyaz eşya satıcısı Ersin Saray ise açıklama sonrası indirimlerin kendilerine yansımasını beklediklerini ve faiz oranlarının aşağı çekilmesi ile birlikte piyasaların rahatlayacağını beklediklerini ifade etti.

Yaşanan indirimlerle ilgili açıklamada bulunan Muhasebeciler Odası Başkanı Özgür Albayrak, yapılan indirim uygulamasının hızlı yansıma yapmayacağını düşündüklerini belirtti.

“Borçlanma maliyetleri azalırsa ticaret canlanır”

Bakan Albayrak tarafından açıklanan KDV ve ÖTV indirimleri açıklaması sonrası konuşan Kırşehir Muhasebeciler Odası Başkanı Albayrak, “Uzun süredir uygulanmakta olan 150 metre üzerindeki konut teslimlerinde KDV oranlarının yüzde 8 uygulaması 31.12.2018 tarihine kadar uzatılmıştır. Tabu harcı ise alıcıdan ve satıcıdan yüzde 2 ve yüzde 4 olarak uygulanmaktaydı, iki aylık süre uzatması da onun için geldi ama ilaveten yapılan işlemlerimiz var. Evlerimizde kullandığımız mobilyalarımız artık yüzde 10 daha az bir fiyata alınabilecek. Ticari araçlarla ilgili Katma Değer vergisi yüzde 10'dan yüzde 1'e çekildi. Üretici ve ticaret yapan insanların bu anlamda bir avantajı olacak. Uygulamanın piyasaya etkisi ile ilgisi ise hızlı bir yansıma ile olmayacak. Alıcının çoğu finansal maliyetle karşılamakta çoğunda hazır para yok. Dolayısıyla borçlanmaktalar. Borçlanma maliyetlerinin düşmesi ise daha hızlı etken olacaktır. Konut ve taşıt kredisi oranları yüksek. Yapılacak indirimlerin yanı sıra faiz indirimleri ile piyasa daha da canlanacak diye düşünüyorum” diye konuştu.