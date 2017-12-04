Engellilerin sorunlarını gündeme getirmek adına bu tür hafları önemsediklerini ifade den Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, engellilerin topluma kazandırılmasının sosyal bir konu olduğunu söyledi.

Belediye Başkanı Bahçeci, ziyarette yaptığı açıklamada, “Bu günler engellilerin sorunlarını gündeme getirmek açısından önemli. Toplumda da bir farkındalık oluşturmak bunun dikkatini çekmek açısından bu günlerde yapılan faaliyetler son derece önemli. Engellilerimizin topluma kazandırılması sosyal bir konu. Toplumun içinde yer bulması devlet idarelerinde yer bulmaları son derece önemli ve gerekli konular.

Bu konularda hükümetimiz çok güzel adımlar attı. Hem bakım konusunda, hem eğitim konusunda, hem istihdam konusunda önemli adımlar atıldı.

Okulları ziyaret ediyorum her okulda mutlaka bir engelli çalışan görüyorum. Hem engelliler açısından, hem aileleri açısından, hem topluluk açısından, okullardaki çocuklar açısından son derece mutluluk verici ve önemli bir konu emeği geçenlere teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. Hepinizi Allah için seviyoruz”dedi.

Belediye olarak engellilerin ve derneklerin yanlarında olduğunu anlatan Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Belediye olarak her zaman engelli kardeşlerimizin yanınızdayız. Her türlü faaliyetiniz de sizlerle birlikte olmak bizi son derece mutlu ediyor.

Sonuçta engelli olan insanların ekstra yardıma ihtiyacı var. Engeli olmayanın bir şekil istikametini çizme noktasında daha özgür ama engeli olan çocuklarımızın, gençlerimizin bu manada hem ilgiye ihtiyacı var, hem de desteğe ihtiyacı var, hem aileleri tarafından desteğe ihtiyacı var.

Hem toplum tarafından, hem devletimiz tarafından ihtiyacı var. Ziyaretlerden ben de çok mutlu oluyorum. Benim içinde ayrı bir güzellik oluyor. Hem bize, hem onlara moral oluyor. Bizleri de ayrıca mutlu ediyor. Bundan sonra yapacağınız her türlü faaliyetle de her türlü yanınızdayız”