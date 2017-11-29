Kent Konseyinin KOP okuyor projesi kabul edildi

Kalkınma Bakanlığı KOP İdaresi Başkanlığı tarafından 165 proje arasından 19 proje arasına giren Yunus gibi okuyorum projesi hakkında konuşan Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, Yunus Emre’nin (Okumaktan mana ne) ? dizesinden hareketle okuma alışkanlığının kazandırılacağının bir proje olduğunu söyledi.

Okumak eyleminin yaşamın her alanında olduğunu ifade eden Üçgül, “İnsan için öğrenmenin ve yenilenmenin bir anahtarı okumaktır. Okuma eyleminin önemini anlatmak kadar okuma alışkanlığı kazandırmanın da öneminin büyük olduğunu biliyoruz.

2015 Yılı TÜİK (Türkiye İstatistik Kurumu) verilerine göre Kırşehir’de okuma yazma oranı yüzde 95.8’dir.

Ancak önemli olan bir diğer husus okuma yazma oranının yüksek olmasının yanı sıra eleştirel okuma kültürünün de kazandırılmasıdır. Bu nedenle; bireylere, okudukları metinle ilişkili soru sorma alışkanlığı kazandırarak düşünmelerini, konuyu olumlu-olumsuz yanlarıyla ve tarafsız bakış açısıyla değerlendirerek kendi doğrularını bulmalarını sağlayacak okudukları metinlerde, yazarın bakış açısını doğrudan kabul etmek ve metinde anlatılanlara katılmak yerine metinde anlatılanlara eleştirel bir gözle bakmasını metinlerin eksik ve yanlış yönlerinin olabileceğine yönelik bakış açısı geliştirecek eleştirel okuma becerisi kazandırmak gerekmektedir” dedi.

Okuma eyleminin parçalarının bütünleştirilmesi gerektiğini de anlatan Kent Konseyi Başkanı Tahsin Üçgül, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Gençlerimizin bireysel, sosyal ve kültürel düzeyde okudukları ile etkileşime girmesini, sorgulamasını, kendisinin bir parçası haline dönüştürerek bütünleşmesini ve yeni nesil ‘okur’ olarak sorumluluğunun farkına varması gerektirmektedir.

Sürekli ve düzenli okumanın yanı sıra okuduklarını eleştirel bir bakış açısıyla değerlendirebilme değişen dünyada ihtiyaç duyulan temel insan gücü yeteneği olarak kabul edilmektedir.

Tek başına okuma-yazma artık yeterli olarak görülmemekte hayatın her alanında okuryazarlıktan bahsedilmektedir. Bu noktada sadece, harflerden oluşan bir metni seslendirmek değil aynı zamanda o metinde yer alan ifadeler üzerinde düşünme, doğruluğu ve yanlışlığına ilişkin mantıksal çıkarımlar yapabilmeyi içeren eleştirel okuma ile birey okuryazarlıktan çıkıp ‘eleştirel bir okur’ olmanın sorumluluğunu yerine getirmiş olur. Alman şair Goethe, ‘okumayı öğrenmek sanatların en zorudur. Ben bu işe hayatımın seksen yılını verdim, ama yine de tam olarak öğrendiğimi söyleyemem’ diyerek eleştirel okumanın önemine ve zorluğuna dikkatleri çekmektedir.”

Proje ile BEGEM bünyesinde 15-24 yaş aralığında ki gençlere sentez, yorumlama, eleştiri becerisi kazandırılması hedefleniyor.