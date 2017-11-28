Kestiği söğüt ağacı sonu oldu

Kırşehir’in Kaman İlçesinde kışlık odun ihtiyacını karşılamak için ağaç kesmeye giden H.Ç., kestiği ağacın kafasına düşmesi sonrası hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre ilçeye bağlı Yelek Köyünde kışlık ihtiyaçlarını karşılamak için odun kesmeye giden H.Ç.,’nin kestiği ağaçlardan biri şiddetli rüzgar nedeni ile üzerine devrildi.

Çevreden bulunanların 112 ekiplerine haber vermesi sonrası Kaman İlçe Devlet Hastanesine kaldırılan H.Ç.,yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.

Jandarma ekipleri köyde yaşanan olayla ilgili inceleme başlattı.