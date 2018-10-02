KIRGARAT-C logosuna inceleme başlatıldı

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C)'ne CİMER üzerinden yapılan şikayetle Türk Bayrağına hakaret gerekçesiyle inceleme başlatıldı.

Dernekler Masasına yapılan şikayet üzerine, cemiyetin logosunda yer alan Türk bayrağı ve onun üzerinden geçer şekilde duran kalem görselinden dolayı Cemiyet Başkanı Sait Yanık'ın ifadesi alındı.

Konuyla ilgili basın açıklamasında bulunan Yanık, Türkiye'deki tüm cemiyetlerde bir Türk bayrağı ve benzer şekiller bulunduğunu, dolayısıyla yapılan şikayetin herhangi bir dayanağı olmadığını söyledi. Yanık, "Türkiye'de gazeteciler cemiyetlerinin logoları Türk Bayrağı üzerinden geçirilen çeşitli nesnelerden yapılmaktadır. Bağlı bulunduğum cemiyetin logosunda da Türk Bayrağı üzerinden geçmiş dolma kalem bulunmaktadır. Logoda kullanılan kalem basının simgesidir. Herhangi farklı bir amaç bulunmamaktadır"dedi. Açıklamaları şahsı adına yaptığını ve yönetim kurulu ile ilgili bir açıklama kararı bulunmamakta gazetecilik mesleği gereği açıklama yapmaktayım. Kırşehir'de derneğimiz 2012 yılından bu yana faaliyette bulunmakta dernek çatısı altında Atatürk ilke ve inkılaplarına saygılı ülke ve vatan kavramına duyarlı gazeteciliğinde etik kurallarına riayet ederek çalışmalar sergiliyoruz" diye konuştu.

Yanık'ın sözlü ve yazılı ifadesi adli ve idari işlem esas olmak üzere İl Sivil Toplum İlişkiler Müdürlüğüne aktarıldı.