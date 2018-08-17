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17 Ağustos 2018 13:11

KIRGARAT-C’den ABD’ye tepki

Kırşehir, Gazeteciler,Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C)’den ABD’nin ekonomik uygulamalarına tepki gösterdi.

KIRGARAT-C’den ABD’ye tepki

17 Ağustos 2018 13:11


Büyüyen ve güçlenen Türkiye’nin ekonomik ambargo ile diz çöktürülemeyeceğini aktaran Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu, "Büyüyen ve güçlenen Türkiye’yi hiç kimse yolundan çeviremez. Atladıkları şey Türk Milleti para ile sınanamaz. Bu topraklar için evlatlarını seve seve feda etmiş yüce Türk Milletinin her ferdi, gerektiğinde son kuruşunu da vatanına feda etmekten bir an dahi tereddüt etmez"dedi.



Türkiye’de esnaf, sanayici ve çiftçisinin devletin bekası için çalışmaya devam edeceğinin bildirildiği açıklamada ekonomik ambargo uygulamalarına milletçe destek verileceği ve Türkiye’de yaşayan her ferdin kimliği ne olursa olsun sonuna kadar devletinin yanında yer alacağı bildirildi.




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