KIRGARAT-C’den Cumhurbaşkanı Erdoğan’a destek

Cemiyet adına açıklamada bulunan Cemiyet Başkanı Sait Yanık, “Türkiye kurucusu ve şuan yönetici Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın düşman lider olarak gösterilmesi kabul edilemez. Biz bir aileyiz sorunlarımızı gerekirse içimizde yaşarız”dedi.

NATO Genel Sekreterinin Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı arayarak özür dilemesini gazeteciler olarak kabul etmediklerini ifade eden Yanık, “NATO tatbikatında olmaması gereken büyük bir alçaklık yaşanmıştır.

Cumhurbaşkanı hedef gösterilmek istenmiş kamuoyu oluşturma gayreti içerisine girilmiştir. Türkiye’ye düşmanlık edenler Türkiye’nin sevenlerin i ve kalkınmasını da görmek istemiyorlar. Türkiye’ye karşı yapılan düşmanlık artık açıktan ortaya çıkmıştır. Atatürk, yedi düvele karşı savaş vermiş ve Türkiye Cumhuriyetinin de kurucu lideridir. Topluma Mustafa Kemal Atatürk’ün düşman gösterilmesi de bir projedir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Ortadoğu da yaşananların düzelmesi savaşını hem dışarıda hem de içeride veren bir dünya liderdir.

FETÖ’nün yapmaya çalıştığı kalkışma sonrası NATO’nun da ABD’nin de duruşunu Türk Milleti görmüştür.

Terörün finasmasını ve destekçisi ABD’dir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, ABD ve NATO noktasında yaptığı konuşmalar da haklıdır. Gazeteciler olarak böyle bir alçaklığı kabul etmiyor ve NATO Genel Sekreterinin ve sorumluların istifasını bekleyerek ağır cezalara çarptırılmasını da istiyoruz. Türkiye’de halkın bu noktada aydınlanması adına da siyasal görüşleri bertaraf ederek politikamızı devletçi yönde sürdürüyoruz”diye konuştu.