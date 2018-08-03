Diğer
Kategoriler
03 Ağustos 2018 13:14

KIRGARAT-C’den Neşet Ertaş Festivali açıklaması

Kırşehir Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti (KIRGARAT-C)’den yapılan açıklamada Neşet Ertaş Kültür Festivalinin Türkiye’de bozlağın kapısının Kırşehir’den açıldığı belirtildi.

KIRGARAT-C’den Neşet Ertaş Festivali açıklaması

03 Ağustos 2018 13:14



Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından açıklamada, "Neşet Ertaş Kültür Festivalinin ikincisi coşku ile düzenleniyor. Bozlakların diyarı Kırşehir’de sazı eline alan herkes mutlak merhum Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirir.


Böyle bir ustanın adının yapılan Kültür Merkezine verilmesi ve kutlamaların coşku dolu geçmesi de kamu oyunu takip eden gazeteciler olarak bizleri mutlu etmektedir. Merhum Ertaş, devlet sanatçılığı unvanını kabul etmeyerek kendini halka mal eden büyük bir ozandır. Onun hayatı bu topraklarda herkese örnek olmalıdır. Kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan sanatçılarında Neşet Ertaş’ın hayatından bir noktada esinlendiği muhakkaktır. Bizler Ahi Evran’ın prensipleri bozlak ustası Neşet Ertaş’ın da bıraktığı mirasla yoğrularak geleceğe emin adımlarla Kırşehir’den türkü mesajını veririz" denildi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
32
°
C
Az Bulutlu
  • Cumartesi
    Az Bulutlu
    32°C
  • Pazar
    Az Bulutlu
    34°C
  • Pazartesi
    Az Bulutlu
    34°C
  • Salı
    Az Bulutlu
    33°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Selma Sultan
Kadınların merak ettiği ve
ilgi duyduğu tüm konular
www.selmasultan.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç