KIRGARAT-C’den Neşet Ertaş Festivali açıklaması

Gazeteciler, Radyocular ve Televizyoncular Cemiyeti Yönetim Kurulu tarafından açıklamada, "Neşet Ertaş Kültür Festivalinin ikincisi coşku ile düzenleniyor. Bozlakların diyarı Kırşehir’de sazı eline alan herkes mutlak merhum Neşet Ertaş’ın türkülerini seslendirir.

Böyle bir ustanın adının yapılan Kültür Merkezine verilmesi ve kutlamaların coşku dolu geçmesi de kamu oyunu takip eden gazeteciler olarak bizleri mutlu etmektedir. Merhum Ertaş, devlet sanatçılığı unvanını kabul etmeyerek kendini halka mal eden büyük bir ozandır. Onun hayatı bu topraklarda herkese örnek olmalıdır. Kutlama etkinlikleri kapsamında yer alan sanatçılarında Neşet Ertaş’ın hayatından bir noktada esinlendiği muhakkaktır. Bizler Ahi Evran’ın prensipleri bozlak ustası Neşet Ertaş’ın da bıraktığı mirasla yoğrularak geleceğe emin adımlarla Kırşehir’den türkü mesajını veririz" denildi.