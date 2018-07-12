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12 Temmuz 2018 15:36

Kırşehir AEÜ ’iç tetkik değerlendirme toplantısı’, Rektör Karakaya başkanlığında yapıldı

Kalite süreci devam eden Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinde iç tetik değerlendirme toplantısı yapıldı.

Kırşehir AEÜ ’iç tetkik değerlendirme toplantısı’, Rektör Karakaya başkanlığında yapıldı

12 Temmuz 2018 15:36


Yunus Emre toplantı salonunda yapılan toplantıya AEÜ Rektörü Vatan Karakaya başkanlık etti. Toplantıya, Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt, Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, kalite koordinatörlüğü ekibi ve iç tetkik sorumluları katıldı.


Kalite yönetim sürecini üniversitelere anlatmaya devam edeceklerini ifade eden Rektör Karakaya, 2015 yılında başlatılan kalite sürecinin sonuçlarını almaya başladıklarını ve Kırşehir AEÜ’nin


Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafından verilen Kalite Yönetim Sistemi Belgesi ile Türkiye’deki diğer üniversitelere model oluşturduğunu belirtti.


Karakaya konuşmasında, "Bunu düzenli bir şekilde yaptığımızda kalite sürecinde bir adım daha ilerleme kaydetmiş olacağız. Kalite sürecinde biz hem sahayı tanıyoruz hem de buradan elde ettiğimiz bilgilerle kendimizi düzeltiyoruz. Kendimizi düzeltirken de örnek oluyoruz. Sizler kalitedeki başarımızla insanın istediği zaman neler başardığını göstermiş oldunuz. Sizler özveride bulundunuz, işi önemsediniz ve süreçleri takip ettiniz. Bunun sonucunda da örnek gösterilecek bir kalite süreci ortaya koydunuz. Bunu kaliteli olmayı amaçladığımız için başardık”dedi.


Rektör Yardımcısı ve Kalite Yönetim Koordinatörü Prof. Dr. Mustafa Kurt’un konuşmasının ardından toplantı, kalite sorumlularnını birimlerde gerçekleştirdikleri iç tetkik raporlarının sunumları ile devam etti.




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