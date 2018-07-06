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06 Temmuz 2018 16:26

Kırşehir AEÜ’de ISO:27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi

Kalite sürecini geçerek Türk Standartları Enstitüsü (TSE) tarafında kalite yönetim sistem belgesi alan AEÜ’sinde kalite süreci çalışmaları devam ediyor.

Kırşehir AEÜ’de ISO:27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi

06 Temmuz 2018 16:26



Kalite süreci eğitim aşamasından biri olan ISO:27001 bilgi güvenliği yönetim sistemi eğitimi Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Bilgi İşlem Daire Başkanlığı tarafından organize edilerek birimlerde bilişim sistemini kullanan personellere verildi.



Kalite sürecinin bir ayağı olan ve 2018 yılının sonuna kadar alınması gereken ISO: 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitiminde “Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin Kapsamının Tanımlanması, Ekip Oluşturulması ve Stratejinin Belirlenmesi, Bilgi Varlıklarının Saptanması ve Değerinin Belirlenmesi, Kontrollerden İstenen Güvence Derecesinin Belirlenmesi, Dokümantasyonun Hazırlanması, Belgelendirme Dosyası Taslağının Hazırlanması, Bilgi Güvenliğini İçeren Süreklilik Planlarını Geliştirme ve Gerçekleştirme” gibi konularda eğitim veriliyor.



TSE tarafından verilen ISO:27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi Eğitimi hakkında açıklamalarda bulunun Üniversite Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, Kalite Yönetim Sistem Belgesi alan üniversitenin kalite yolculuğunun hala devam ettiğini belirterek kalite sürecinin her aşamasını layıkıyla yerine getirdiklerini söyledi.




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