Kırşehir AEÜ’de kütüphane protokolü imzalandı

Dr. Vatan Karakaya, yapılan girişimler sonrasında Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin kütüphane binasına kavuşacağını duyurdu.

Rektör Karakaya, 25 milyonluk yatırımla kütüphane binasının üniversitenin kalbi olacağını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayip Erdoğan’a Kırşehir AEÜ senatosu tarafından fahri doktora ünvanının verildiği törende üniversitenin kütüphane binası olmadığını anlatan Rektör Karakaya, Cumhurbaşkanından kütüphane binası yaptırılması noktasında talepte bulunmuştu.

Üniversite Rektörü Dr. Vatan Karakaya ile Gençlik ve Spor Bakanlığı Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Kasapoğlu arasında kütüphane binasının yapılabilmesi için üst düzey protokol imzalandı.

Yapılan protokol hakkında konuşan Rektör Dr. Vatan Karakaya, 11 bin 327 metrekarelik bir alana yapılacak olan kütüphane binasının uygulama projelerinin tamamlandığını ihale sürecine girildiğini söyledi.

Kütüphane binasının yaklaşık 25 milyonluk bir yatırım olduğunu belirten Rektör Karakaya, binanın temelinin de çok kısa sürede atılacağını müjdeledi. Rektör Karakaya, kütüphane binasının toplam alanının 11bin 327 metrekare bina oturum alanının ise 4 bin 834 metrekare olduğunu belirterek binanın 17 çalışma salonu, 4 etkinlik salonu, 8 personel ofisi ve 2 bin 100 metrekare toplam kitaplık alanından oluştuğunun bilgisini verdi.