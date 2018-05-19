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19 Mayıs 2018 08:51

Kırşehir AEÜ’den öğrencilerine PETLAS’ta kariyer imkanı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, öğrencilerin kendilerini geliştirmeleri ve iş bulma imkanlarının arttırılması konusunda girişimlerde bulunuyor.

Kırşehir AEÜ’den öğrencilerine PETLAS’ta kariyer imkanı

19 Mayıs 2018 08:51


Petlas A.Ş., ile yapılan görüşmede yaz dönemin de 4-6 aylık süreli isteyen öğrencilerin uygun koşullarda çalışma imkanı sağlanması konuları görüşüldü. Petlas A.Ş., İnsan Kaynakları Müdürü Mithat Durudoğan ile yapılan görüşmede Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya ve üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, fikir alışverişinde bulundu.


Detayları belirlenecek olan ortak bir çalışmayla ilgili mutabakat sağlanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Petlas arasındaki iş birliğinin daha da artırılması düşünülüyor.




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