Kırşehir AEÜ’den öğrencilerine PETLAS’ta kariyer imkanı

Petlas A.Ş., ile yapılan görüşmede yaz dönemin de 4-6 aylık süreli isteyen öğrencilerin uygun koşullarda çalışma imkanı sağlanması konuları görüşüldü. Petlas A.Ş., İnsan Kaynakları Müdürü Mithat Durudoğan ile yapılan görüşmede Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Vatan Karakaya ve üniversite Genel Sekreteri Mehmet Zeki Küçük, fikir alışverişinde bulundu.

Detayları belirlenecek olan ortak bir çalışmayla ilgili mutabakat sağlanarak Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi ile Petlas arasındaki iş birliğinin daha da artırılması düşünülüyor.