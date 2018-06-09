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09 Haziran 2018 13:30

Kırşehir AEÜ’si Rektörü Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi İnşaatında incelemede bulundu

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi Rektörü Prof.

Kırşehir AEÜ’si Rektörü Karakaya, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi İnşaatında incelemede bulundu

09 Haziran 2018 13:30

Dr. Vatan Karakaya, inşaatı devam eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemelerde bulundu.


Rektör Karakaya ile birlikte incelemelere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Rana Erdem, Yapı İşleri Daire Başkanı Hakan Seyfi ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli katıldı.


Pilot Üniversite Projelerinin en önemli ayağını oluşturan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı ve örnek hasta odası hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Karakaya, inşaatın tamamlanmasının ardından hastanenin hem üniversitenin hem de Kırşehir’e katkısının önemli olacağını belirtti.




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