Dr. Vatan Karakaya, inşaatı devam eden Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesinde incelemelerde bulundu.

Rektör Karakaya ile birlikte incelemelere Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Kasım Karahocagil, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Yüksekokulu Müdürü Prof. Dr. H. Rana Erdem, Yapı İşleri Daire Başkanı Hakan Seyfi ve Yapı İşleri Daire Başkanlığı personeli katıldı.

Pilot Üniversite Projelerinin en önemli ayağını oluşturan Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi inşaatı ve örnek hasta odası hakkında yetkililerden bilgiler alan Rektör Karakaya, inşaatın tamamlanmasının ardından hastanenin hem üniversitenin hem de Kırşehir’e katkısının önemli olacağını belirtti.