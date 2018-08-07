Jeotermal sera projesinin yürütülmesi için KAEÜ’si Rektörü Vatan Karakaya, özel girişimcilerle bir araya geldi. Prof. Dr. Vatan Karakaya ile Alkar İnşaat İTH. İHR. ve TİC. LTD. ŞTİ Yönetim Kurulu Başkanı Serdar Eygün arasında Jeotermal Sera Projesi protokolü imzalandı.

Protokol kapsamında üniversite, Alkar İnşaat İTH. İHR. ve TİC. LTD. ŞTİ’ne işçi ve eğitim desteği, stajyer öğrenci desteği, analiz desteği, ürün pazarlama desteği, bürokrasi desteği ile tasarım ve dizayn desteği verecek.

Yatırımcıya bilgi yönüyle destek verileceğini ifade eden AEÜ’si Rektörü Prof. Dr. Vatan Karakaya, bozkır olarak ifade edilen bölgeye üretim kapısı açmanın ve istihdam sağlamanın hedefleri arasında yer aldığını söyledi.

Karakaya açıklamasında, "Yatırımcımız bürokratik süreçlerin bir kısmını halletti. Biz artık bu protokolle birlikte yatırımcı şirketi pilot üniversite projemizin bir parçası kabul ediyoruz. Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi olarak bizler yatırımcımıza bilgi yönüyle destek vereceğiz. Yatırımcılarımızla iş birliğimizi devam ettirecek çalışmalar yaparak ilimizde ve bölgemizde yeni iş alanlarının açılmasını sağlayacağız”dedi.