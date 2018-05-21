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21 Mayıs 2018 16:50

Kırşehir AEÜ’sinden Kızılay’a 395 ünite kan bağışı

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi akademik ve idari personeli ile öğrenciler, "üniversite-şehir" buluşması etkinlikleri kapsamında başlattığı kampanya ile Kızılay’a kan bağışında bulundu.

Kırşehir AEÜ’sinden Kızılay’a 395 ünite kan bağışı

21 Mayıs 2018 16:50


Başlatılan kampanya ile organ bağışının da önemine dikkat çekilerek daha sağlıklı ve bilinçli bireyler için üniversite tarafından sosyal farkındalık oluşturulması hedefleniyor.


Mucur Meslek Yüksekokulunda akademik ve idari personel ile öğrenciler tarafından Kızılay’a 38 ünite kan bağışlandı. Üniversite ilçe yerleşkelerinde de desteklenen kampanyaya Kaman Meslek Yüksekokulundan 25 ünite, Çiçekdağı Meslek Yüksekokulundan 19 ünite, Âşık Paşa Yerleşkesinden 25 ünite, Cacabey Yerleşkesinden 53 ünite, Merkez Yerleşkeden 112 ünite üniversite şehir buluşmaları etkinliği süresince de 123 ünite kan bağışında bulunularak toplamda 395 ünite kan bağışı yapılmış oldu.


Sosyal sorumluluk içeren proje ve kampanyalara Kırşehir Ahi Evran Üniversitesinin desteğinin devam edeceğini söyleyen Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, sosyal sorumluluk projeleri içerisinde yer almanın önemine dikkat çekerek üniversitemizin birçok projede yer aldığını ve sosyal sorumluluk konusunda farkındalık oluşturmaya devam edeceklerini söyledi.




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