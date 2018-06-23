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23 Haziran 2018 12:40

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi güz döneminde altı uluslararası sempozyum gerçekleştirecek

Bilim ışığında ilerleyen üniversite olmak hedefiyle ilerleyen Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi (AEÜ), ulusal ve uluslararası sempozyumlara ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi güz döneminde altı uluslararası sempozyum gerçekleştirecek

23 Haziran 2018 12:40



Güz döneminde altı uluslararası sempozyum için çalışmalarını tamamlayan Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi, dünyanın önde gelen matematikçilerini bir araya getirecek.



Bilim üretme, öğretme, yayma, bilgiyi faydalı ürüne dönüştürme ve toplumsal refaha katkı sağlamayı amaçlayan araştırmaların sonuçlarının tartışıldığı ve akademik ortamlar oluşturan kongrelere ev sahipliği yapan üniversite de 21-23 Eylül 2018 tarihleri arasında "WITAM-2018 Internatıonal Congress on the World of Technology and Advanced Materıals” kongresi düzenlenecek.




Türkçenin Anadolu’daki ilk büyük eserlerinin verildiği bir kültür merkezi olan Kırşehir’de oluşan dil bilincinin bugün milli kimliğimizin muhafazası adına üniversitemizde 4-6 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek olan "Uluslararası Yunus Emre ve Anadolu’da Türk Yazı Dilinin Gelişimi Sempozyumu” için hazırlıklar başladı. Bu sempozyumla birlikte Anadolu’da Türkçenin gelişimi ve bir yazı dili haline dönüşüm serüveni ayrıntılı ve sistematik olarak ele alınacak.



11 Ekim 2018 tarihinde ise "7. Uluslararası Sosyal Bilgiler Eğitimi Sempozyumu” birçok bilim insanını bir araya getirecek. Bu sempozyumla birlikte Türkiye’de 50. yılını geride bırakacak olan Sosyal Bilgiler dersinin geldiği nokta birçok açıdan değerlendirilecek. Sempozyumun ana teması ise Türkiye’de 50. Yılında Sosyal Bilgiler Eğitimi ve Sosyal Bilgiler Eğitiminde Atatürkçülük Konuları ve Demokrasi olarak belirlendi.



Uluslararası İlişkiler, Siyaset Bilimi, Ekonomi, İşletme Yönetimi, Sosyoloji, İnsan Hakları, Diaspora ve Göç Çalışmaları, Edebiyat, Felsefe, İletişim, Hukuk, Sosyal Politika ve Sosyal Bilimler alanlarının diğer alt konularını da içinde barındıran "1. Uluslararası Toplum, İktidar ve Siyaset Kongresi” de yine birçok bilim insanını bir araya getirecek. 19-21 Ekim 2018 tarihleri arasında düzenlenecek kongre ile ele alınan konular ışığında, topluma ve akademiye katkı sağlamak amaçlanıyor.



Kırşehir AEÜ’sinde gerçekleşecek olan uluslararası sempozyumlara ilişkin değerlendirmelerde bulunan Rektör Prof. Dr. Vatan Karakaya, bilimsel gelişmenin önemine dikkat çekerek bu çalışmaların devam edeceğini söyledi.



Rektör Karakaya açıklamasında, "Bilimsel gelişmeyi önemseyen ve bu bilinçle hareket eden bir üniversite olarak uluslararası sempozyumlarla yüzlerce bilim insanını üniversitemizde ve şehrimizde bir araya getiriyoruz. Her birinin bilgi birikimi bizim için çok önemli. Sempozyumların sonunda çıkacak sonuçların şimdiden hayırlı olmasını diliyorum” dedi.




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