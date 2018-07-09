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09 Temmuz 2018 13:15

Kırşehir AÜE’si yönetiminden Kaman İlçesine ziyaret

Kırşehir Ahi Evran Üniversitesi yönetimi Kaman İlçesi Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunu ziyaret etti.

Kırşehir AÜE’si yönetiminden Kaman İlçesine ziyaret

09 Temmuz 2018 13:15


Yeni eğitim-öğretim döneminde öğrenci almaya başlayacak olan Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunda incelemede bulunan üniversite yönetimi derslikler personel ihtiyacı ve fiziksel durum hakkında incelemelerini tamamlayarak bilgiler aldı.



Prof. Dr. Mustafa Kurt ve Genel Sekreter Mehmet Zeki Küçük, Kaman Meslek Yüksekokulu Müdürü Dr. Öğr. Üyesi Fatih Çelik ile Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulu Müdürü Doç. Dr. Ali Akbulut’tan bilgiler aldı.



Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt önümüzdeki dönem 40 öğrenci ile eğitime başlayacak olan Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun derslik, personel ve fiziki ihtiyaçlarını yerinde görerek değerlendirmelerde bulunacaklarını ifade ederek 4 yıllık yüksekokulun Kaman için önemli bir kazanım olduğunu kaydetti.



Kaman Meslek Yüksekokulu ziyaretinin ardından Kaman Kaymakamı Murat Girgin’i makamında ziyaret eden Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Mustafa Kurt ve beraberindekiler, bu dönem Yönetim Bilişim Sistemi Bölümüne 40 öğrenci alınmasıyla aktif eğitime başlayacak olan Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun yer tahsisi ve genel ihtiyaçları konusunda görüşmede bulundular. Kaman’da 4 yıllık bir yüksekokulun eğitim faaliyetine başlamasının Kaman ilçesi için son derece önemli olduğunu söyleyen Murat Girgin, Kaman Uygulamalı Bilimler Yüksekokulunun ihtiyaçlarını karşılayarak destek olacaklarını belirtti.




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