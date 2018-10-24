Kırşehir Barosu yeni yönetimi Vali Akın'ı ziyaret etti

Mehtap Karaburçak Tuzcu ve yönetim kurulu üyeleri, Vali İbrahim Akın'ı yeni yönetim kurulu ile ziyaret etti.

Vali İbrahim Akın, ziyaret sırasında yaptığı konuşmada, geçtiğimiz hafta yapılan seçimde Baro başkanlığına yeniden seçilen Av. Mehtap Karaburçak Tuzcu ve yönetim kurulu üyelerine başarılar diledi.

Avukatlığın, adaletin yerine getirilmesi, adaletin sağlanması adına önemli bir meslek olduğunu belirten Vali Akın, “İlimizde görev yapan avukatları bir araya getiren Kırşehir Baro'sunun değerli başkanı ve üyelerine ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyor, çalışmalarında kolaylıklar diliyorum” dedi.

Valilik makamında yapılan ziyaret istişare ile sona erdi.