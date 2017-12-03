İnsanın yaşarken her zaman engelli adayı olduğunu ifade eden Dernek Başkanı Avkapan, “Göreve geldiğimizde çıkarttığımız Kırşehir’in engelli haritasında çok ciddi yol aldık.

Bizlere yaptığımız her çalışmada Vali Necati Şentürk ile birlikte Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, her türlü desteği verdi.

Aile bağları kopuk engelli kardeşlerimizin insanların arasına karışmasını sağlamak adına Kırşehirlilerin büyük desteklerini gördük”dedi.

Kendileri ile birlikte Sivil Toplum Örgütleri ile ortak çalışmalar içerisinde de olduklarını anlatan Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneği Başkanı Servet Avkapan, “bin 200’ün üzerinde engelli kardeşimizin hayatını sürdürmesi ve iş sahibi olması yolunda yaptığımız öretici faaliyetler büyük destek gördü. Engel durumuna göre kardeşlerimizin kendi ekonomilerini oluşturmaları için yönetim olarak çaba gösterdik ve devlet yöneticilerimizin de desteğini aldık.

Engellilerin duygu sömürüsü yerine vatandaş olduğunun bilinci ile yaşamlarını sürdürmeleri çabalarımız gayet olumlu sonuçlar aldı.

Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin Kırşehir’de her alanda engelli geçişlerini sağlaması evinden çıkarak engelli yurttaşın topluma karışmasını da sağladı ”diye konuştu.

Engellilerin toplanma yeri dahi yokken 2010 yılı itibari ile atağa geçtiklerini ve Bedensel Engelliler Derneğine hibe yolu ile dernek binası kazandırdıklarını ifade eden Avkapan, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Yönetim olarak görevi devraldığımız 2010 yılında Şirin Kırşehir Bedensel Engelliler Derneğinin bütçesi yoktu.

Bizler, yaptığımız çalışmalarla derneğe bütçe kazandırdığımız gibi hibe yolu ile bir de dernek binası aldık. Bedensel Engellilerin artık bir arada olduğu bir dernek binaları var. Kırşehir’de 500’ün üzerinde tekerlekli sandalye yardımı ile İŞ-KUR ile yapılan protokolle engellilere yönelik hizmet kursları açtık. Halk Eğitim Müdürlüğü ile ortaklaşa açılan kurslarla ise 160’ın üzerinde engelli kardeşimiz EKPSS kursları ile iş sahibi oldu. Dernek binamızda atölye kursları da açarak engelli kardeşlerimizin istihdamına yönelik çalışmalar içerisinde olmak istiyoruz. Engelin bedende değil beyinde olduğu inancı ile hiçbir kardeşimizin toplumda ikinci sınıf vatandaş olmadığını kesin olarak kanıtladık ve bu yönde çalışmalarımız da aralıksız devam ediyor”

Avkapan, yarın Ankara’da Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın da katılımları ile gerçekleşecek Engelli Koordinasyon Merkezleri Başkanları toplantısına katılacak.