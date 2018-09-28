Kırşehir Belediye Başkanı Bahçeci: “Halka bisiklete bin deyip biz makam aracı kullanmıyoruz”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de alt yapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak adına düzenlenen basın toplantısında konuşan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, kendilerinin makam aracına binmediğini halkın bisiklet kullanımını sağlamayı arttırdıklarını hedeflediklerini söyledi.

Bisiklet kullanımını teşvik ederek Türkiye'de örnek bir şehir olmayı hedeflediklerini anlatan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Kırşehir'de bisiklet yollarımızı tamamladıktan sonra şahsım olmak üzere bisiklet kullanımını özendirmek maksadı ve şehir içi ulaşımda bisikleti de bir ulaşım aracı olarak sağlamak üzere bir süreç başlattık. Kırşehir'de bu noktada ilginin olduğunu görmek beni mutlu etti. Bisiklete binmek; sağlığımız, çevreyi korumak ve trafik açısından son derece önemli. Ekonomik olarak büyük bir mücadelenin içerisinde olduğumuz bu günlerde ülkemize katkı sağlamak adına yaptığımız etkinliklerin son derece önemli olduğunu düşünüyoruz”dedi.

“Kırşehir protokolü ve halk bisiklet kullanımı etkinliğinde bir araya gelecek”

Toplumda bisiklet kullanımı noktasında farkındalık oluşturmak adına Kırşehir protokolü ve halk ‘Bisikletini al gel, Kırşehir'i seviyorum bisiklete biniyorum' adlı etkinlikte bir araya gelecek.

Yapılacak etkinlikte çeşitli hediyelerinde sunulacağı program hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Bahçeci konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Kırşehir'de Askerlik Şubesi kavşağından 3.5 kilometrelik bir parkurda bisiklete bineceğiz. Parkurun bitiş noktasında ise bir çekiliş yapılacak. Etkinliğe katılım gösteren 5 kişiye bisiklet hediye edilecek. Bisiklet yanında farklı bisiklet aksesuarları da hediye olarak verilecek. Bu sembolik olacak ve bisiklet kullanımı için de teşvik edici olacak.

Bisiklet kullanımı noktasında Türkiye'de örnek bir şehir olmayı arzu ediyoruz.

Herkes bisiklete binsin deyip biz makam arabası ile gitmiyoruz. Biz biniyoruz bisiklete ama esnafımız memur arkadaşlarımız, hanımlar çocuklar gençler herkesin bisiklete binmesini sağlık açısından da şehrimizin geleceği adına da son derece önemli olduğunu düşünüyorum”

Düzenlenecek bisiklet etkinliğinde Kırşehir'de yüzlerce kişinin olması ve başlatılan bisiklet kullanımı kampanyasına destek vermesi bekleniyor.