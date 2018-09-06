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06 Eylül 2018 12:00

Kırşehir Belediye Başkanı makam aracını bıraktı bisiklete bindi

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir’de bisiklet kullanımının yaygınlaştırılmasını sağlamak için makam aracı yerine bisiklet kullanan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, "Her açıdan bisiklet kullanımı önemli benzin değil bizlerin yağlarını yakıyor.

Kırşehir Belediye Başkanı makam aracını bıraktı bisiklete bindi

06 Eylül 2018 12:00

Biz başladık eminim bizim arkamızdan Valimiz, diğer kamu kurumunda çalışan personeller, sonra esnafımız, öğrencilerimiz, öğretmenlerimiz şehir merkezinde hep birlikte bisiklet kullanacağız" dedi.


2016 yılında başlayan ve şehrin tamamında sürdürülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından oluşturulan bisiklet yollarında bisiklet kullanımını aşılamak için Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, evinden belediyeye bisiklet sürerek geliyor.


Sabah evinden bisikletiyle çıkan meraklı bakışlar karşısında bisiklet süren Belediye Başkanı Bahçeci, Kırşehir’de vatandaşlara örnek olarak bisiklet kullanımını yaygınlaştırmak istediğini söyledi.


Belediye binası önünde açıklama yapan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Bisiklet kullanımı ülkemizde çok yaygın değil, Kırşehir olarak biz altyapı çalışmalarımızı bitirdikten sonra şehir merkezi bisiklet yollarımızı komple tamamladık. Uluslar arası standartlarda bisiklet yolları yaptık. Şehir merkezinde 4.5 kilometre toplamda ise 15 kilometre bisiklet yolu yaptık. Bu yolları şekil olsun diye değil Kırşehir bisiklet kullanımı için düz uygun bir şehir, şehrimizde bisikletin yaygın bir şekilde kullanılmasını sağlamak için gerçekleştirdik. Belediye Başkanlarının topluma önderlik etme gibi bir de görevi var. Kırşehir’de Eylül ayının ilk Pazartesinden itibaren Kırşehir Belediyesi olarak bisiklet kullanma kararı aldık. Belediye Başkanı olarak ben, başkan yardımcılarımız, müdürlerimiz, zabıta arkadaşlarımız bayan personelimiz dahil şehir merkezinde oturanlar bisikletle işlerine gelecekler. Ya yürüyecekler ya bisikletle gelecekler” dedi.



“Benzin değil yağlarımızı yakıyoruz”


Bisikletle işine gelen Bahçeci, toplumun takım elbise ile gördüğünde ilk başlarda çok yadırgadığını ama zamanla da alışacaklarını anlatırken, bisikletin benzin değil yağ yaktığını söyledi. Başkan Bahçeci, “Her açıdan bisiklet kullanımı önemli benzin değil bizlerin yağlarını yakıyor. Toplumda en önemli sorunlardan bir tanesi obezite o açıdan da bisiklet kullanımını tavsiye ediyoruz. Biz başladık eminim bizim arkamızdan Valimiz, diğer kamu-kurumunda çalışan personeller sonra esnafımız öğrencilerimiz öğretmenlerimiz şehir merkezinde hep birlikte bisiklet kullanacağız. Türkiye’de bisiklet kullanımın da Kırşehir örnek bir şehir haline gelecek” diye konuştu.


Belediye Başkanı olarak sosyal medyada çok fazla yer almasını ise Bahçeci, şu şekilde anlattı:


“Sosyal medyayı kendim aktif kullanmaya çalışıyorum. Paylaştığım video geniş yer buldu. Bunlar toplumun özlediği şeyler. Şimdi makam aracım bisiklet, bundan sonra sürekli olarak bisiklet kullanacağız. Biz, kışında bisiklet kullanmaya devam edeceğiz.”




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