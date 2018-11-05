Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci: “Her eserin altında halkımızın imzası var”

KIRŞEHİR (İHA) – Kırşehir'de yapılan yatırımları yerinde inceleyen Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, yapılan her eserin altında Kırşehir'de yaşayan halkın imzasının olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmalarda projelerin çıkış noktasında halkla yapılan istişare olduğunu ifade eden Belediye Başkanı Bahçeci, “Kırşehir'imizin asıl sahibi vatandaşlarımızın talepleri görüşleri bizler için çok önemlidir. Vatandaşlarımızın taleplerini, sorunlarını dinleyerek birlikte çözüm yolları üretmeye çalışıyoruz.

Bu hizmet yükünü büyük bir heyecanla yüklendiğimizde belirlediğimiz çizgimizden hiç şaşmadık. Bizler halkından soyutlanmış başına buyruk, programsız ve düzensiz çalışma şekline karşıyız. Her konuda vatandaşlarımız ile birlikte istişareler, görüşmeler, fikir alış verişleri ve ortak akıl çerçevesinde hareket ederek herkes tarafından benimsenen kabul gören hizmetleri ortaya koyuyoruz. Başarının sırrının gücümüzün kaynağı vatandaşlarımız olduğunu çok iyi biliyoruz”dedi.

Kırşehir'de projelerde elde edilen başarının odak noktasının birliktelik olduğunu bildiren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, açıklamasında, “ Biz belediyeciliği sadece altyapı, üstyapı, yeşil alan olarak algılamıyoruz. Şehri bir bütün olarak algılıyoruz. Şehrin yaşamı, ekonomisi, eğitimi, kültürel faaliyetleri, tarihi dokusu, sporu gibi her şeyi bir bütün halinde değerlendiriyoruz.

Şehrin eksiği ne ise onu yapıyoruz. Bir belediye başkanının yılmadan o şehir için çalışması, projeler yapması ve ekibiyle beraber o projelerin başında olması gerekir. Biz de bu felsefe ile çalışıyoruz. Bugüne kadar pek çok şeyi başardık, eksik yönlerimizi de tamamlama faaliyetleri içerisindeyiz. Başarımız, toplumla birlikte hareket etmemizden kaynaklanıyor. Halk da bunu hissediyor. Biz ‘birlikte başarıyoruz' diyoruz”diye konuştu.