Kırşehir Belediyesi borçları yapılandırıyor

Belediye Başkanı Bahçeci, yapılandırma fırsatı ile vatandaşların Kırşehir Belediyesi’ne olan birikmiş borçlarının ödenmesi noktasında büyük kolaylıklar getirildiğini ve taksitlendirme imkanı sağlandığını belirtti.

Başkan Bahçeci, 18 Mayıs Pazartesi günü yürürlüğe giren "7143 Sayılı Vergi ve Diğer Bazı Alacakların Yeniden Yapılandırılmasına İlişkin Kanun" hakkında yaptığı açıklamada, "Başvuruda bulunmak isteyen vatandaşlarımız başvurularını 31 Temmuz Salı gününe kadar Kırşehir Belediyesi Gelir şefliğine şahsen veya posta aracılığıyla yapabilecekleri gibi belediyemizin resmi sitesi üzerinden de gerçekleştirebilecekler” dedi.

Belediye Başkanı Bahçeci, “Resmi Gazetede yürürlüğe giren 7143 Sayılı Vergi ve diğer bazı alacakların yeniden yapılandırılmasına ilişkin kanun ile vatandaşlarımızın Kırşehir Belediyesine olan borç ödemelerine taksitlendirme imkânı sunulmuştur. Bu yapılandırma kanununun, önceki yapılandırmalardan en önemli farkı, daha evvel yapılandırma kapsamına alınmayan kira ödemeleri ile gelir tarifesinde belirtilen ücretlerin de kanun kapsamına alınarak vatandaşa daha kapsamlı yapılandırma imkanı sunması. Gelir tarifesindeki tüm kalemler yapılandırma kapsamına girmekte. Yine vatandaşlarımızın Belediyemize olan kira borçları da bu kanun kapsamında taksitlendirilecek” ifadelerini kullandı.