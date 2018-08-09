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09 Ağustos 2018 11:40

Kırşehir Belediyesi Whatsapp iletişim hattı hizmete girdi

Kırşehir Belediyesi Whatsapp İletişim hattı hizmete girdi.

Kırşehir Belediyesi Whatsapp iletişim hattı hizmete girdi

09 Ağustos 2018 11:40

Kırşehir vatadaşlar, Belediyeye iletmek istedikleri her konuyu 7 gün 24 saat boyunca 0552 450 40 40 nolu hat üzerinden Ak Masa yetkililere ulaştırabilecek.



Kırşehir Belediyesi WhatsApp İletişim hattına gelen tüm bildirimler yetkililer tarafından değerlendirilmeye tabi tutulacak.


Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci’nin talimatıyla hayata geçen proje ile Kırşehir’liler, belediyeye bildirmek istedikleri sorunların çözümü için günümüzün en yaygın ve hızlı iletişim ve paylaşım platformu olan Whatsapp’ı kullanabilecek.



Vatandaşlar, Kırşehir Belediyesi’nin 0552 450 40 40 numaralı Whatsapp hattı üzerinden bilgi ya da fotoğraf paylaşarak çözüm istedikleri sorunu bildirdikleri takdirde Kırşehir Belediyesi Ak Masa ekipleri en hızlı şekilde problem oluşan bölgeye giderek sorunun giderilmesi için gereken çalışmayı yapacak.



Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, iletişim hattı ile ilgili yaptığı açıklamdada, " Açtığımız Whatsapp hattımız’la vatandaşlarımız, ne sorun varsa buradan bize iletebilirler. Bu, bir anlamda halkın kamerası olacak. Böylece mahallelerdeki olumsuzluklardan daha çabuk haberdar olacağız ve daha çabuk çözüm üretebileceğiz"dedi.




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