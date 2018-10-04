Kırşehir Belediyesinden fırsatçılara sıkı denetim

6502 sayılı Tüketici Haklarının Korunması ile ilgili kanun çerçevesinde Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerinde etiket, ambalaj kontrolleri, etiket ve kasa fiyatının uyuşmaması gibi konularda denetimlerde bulunuldu. İş yeri denetimlerinde; kullanılan ve tüketime sunulan ürünlerin gramajları ve fiyatları gibi konular da dikkate alındı.

Kırşehir Belediyesi Zabıtası Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde il genelindeki marketlerde, mağazalarda fiyat etiketlerinin kontrolünü yapıldı. Raftaki fiyat etiketi ile kasadaki fiyat etiketi arasında fark bulunan işletmelere ise ceza yazıldı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın çağrısı sonrası denetimlerini sıklaştıran ve normalde de yapılan denetimler hakkında bilgi veren Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Cumhurbaşkanımızın da talimatı ile birlikte bizde Kırşehir'de zabıta ekiplerimizle denetimlerimizi arttırdık. Daha sıkı bir şekilde özellikle marketler iş yerleri, bugün sanayi sitesinde bir takım denetimler, Ticaret İl Müdürlüğü ile koordineli bir şekilde denetimleri yapıyoruz. Vatandaşlarımız da 153 hattına ihbarda bulundukları gibi kendileri de gelerek ihbarlarda bulunuyor. Vatandaşımızın da duyarlılığı çok yüksek. İnşallah bu süreçte art niyetli bir şekilde fırsatçılık yapanlara bizde göz açtırmayacağız. Belediye Zabıta ekiplerimiz, diğer kurumlarımız ve halkımızla iş birliği içerisinde inşallah bu süreçlerden ‘sel önünde kütük kapmak isteyenlere' fırsatçılık ve stokçuluk yapanlara gerekli cevabı sıkı takiple cevap vereceğiz” dedi.

"Demir-doğramacılar sıkı denetim altına alındı. Esnaf denetimlerin arttırılmasını istedi"

Sabah erken saatlerde vatandaşında yaptığı ihbarları değerlendiren Belediye Zabıta ve Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, sanayi sitesine giderek esnafın girdi ve çıktılarını kontrol etti.

Yapılan kontrollerde esnaf, devletin yaptığı incelemeleri desteklediğini söyledi. Demir-Doğrama işleri ile ilgilenen esnaf Gökhan Çalışkan, "Devletin uygulamasını destekliyoruz. İşletme olarak bize ne düşüyorsa yaparız. Fırsatçılara izin verilmemeli. Bizlerde sıkıntıya düşüyoruz. Esnaflarda bizlere şikayete geliyor. Devlet her kademeyi denetim altına alsın. Vergimizi verelim ama devlette sahip çıksın"diye konuştu.

Ticaret İl Müdürlüğü yetkilisi Mehmet Ceylan ise vatandaşın daha duyarlı davranarak fırsatçılara karşı durabilmek için şikayetlerini bilinçli ve düzenli yapmalarını istedi.