Kırşehir Belediyesinden, geri dönüşüm hamlesi

Proje kapsamında, ’ağaç yaşken eğilir’ felsefesiyle hareket eden belediye ekipleri geri dönüşümün amacı ve faydaları okullarda öğrencilere anlatılıyor.

Kırşehir Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından okullar ziyaret edilerek öğrencilere bilinçlendirme çalışmaları yapılıyor. Çevre ve geri dönüşüm ile ilgili broşürler dağıtılarak öğrencilerin geri dönüşüm hakkında bilinçli olması hedefleniyor.

"Bütün okullarda geri dönüşüm çalışması yapılıyor"

Kırşehir’de bütün okullarda geri dönüşüm bilinçlenme çalışması yapıldığını belirten Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, çocukların topladıkları çöpleri geri dönüşüme kazandırması noktasında eğitimlerin arttırıldığını söyledi.

Kağıt, cam, metal ve plastik gibi ürünlerin ekonomiye kazandırılmasını sağlamak için çalışmaların yapıldığını bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "Kırşehir halkının bu konuda çok duyarlı olduğunu ve bize destek olduğunu biliyoruz.

Hedefimiz mümkün olduğu kadar özellikle doğada yok olması çok güç olan plastiğin ve ağır metallerin yeniden geri dönüşüme kazandırılarak hem doğayı kirletmeden ve doğaya zarar vermeden hem de ekonomiye katkı sağlayabilmesi için ortam yaratmaya çalışıyoruz.

Maliyetinden öte sağladığı getiri hem sosyal sorumluluk hem de ekonomik anlamda bize sağladığı katkı önemli, bunun için çok önemli bir iş yaptığımızı ve buna Kırşehir halkının destek çıkmasını bekliyoruz” dedi.

Gri dönüşüm atıklarının değerlendirilmesi ile birlikte doğanında korunmasını hedefledikleri anlatan Başkan Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

“Geri dönüşüm, atıkların değerlendirilmesi dışında, bir yandan doğal kaynakların korunmasını sağlarken, diğer yandan da dönüşüm sürecinde işlem sayısının normal işleme göre az olması nedeniyle enerji tasarrufu sağlıyor, çöp alanlarının ömrünün artmasına ve belediye araçlarının çöpleri düzenli toplamasına yardımcı oluyor ve geri dönüşüm, ekonomiye de büyük katkılar sağlıyor.

Yıllık 3 milyon ton geri kazanılabilir atığın ekonomik değeri 150 trilyon lirayı buluyor. Atıkların bir köşeye atılıp çürümeye terk edilmesi yerine ekonomiye dönüşünü sağlar. Bu proje, kullanılmış ambalajların kaynağında evsel atıklardan ayrı toplanarak ekonomiye geri kazandırılmasını sağlayacak bilgi uygulama proje ve sistematiğinin ülke gerçeklerine uyumlu bir şekilde geliştirilmesini amaçlamaktadır”