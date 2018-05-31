Kırşehir Belediyesinin"kardeşlik iftarı"na yoğun ilgi

Kırşehir Belediyesi, tarafından Koruyucu Aileler ve Şefkat Eli Projesi kapsamında olan çocuklar için iftar programı düzenledi. Kardeşlik iftarı adı verilen buluşmada yetimler ve koruyucu ailelerine sofra kuruldu.

Kırşehir Belediyesi tarafından yürütülen Şefkat Eli projesinde ve Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ile Sivil Toplum Kuruluşları’nın gözetiminde bulunan çocukların katıldığı iftar programı, Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde yapıldı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, dördüncüsünü düzenlenen kardeşlik iftarında yaptığı konuşmada, "Kardeşlik iftarı bir gelenek haline geldi. Artık her yıl düzenlenecek. Ramazanın 15.günü tüm İslam dünyasında yetimler günü olarak kutlanıyor, bu son derece bizim için önemli. Yetin bir peygamberin ümmeti olarak bize emanet olan çocuklarımızın dikkat çekilmesi açısından, ilginin daha yüksek tutulması açısından bu günler son derce önemli. Türkiye’de Sosyal alanda son derce önemli mesafeler aldık. Hem çocuklarımızla ilgili, hem yaşlılarımızla, engellilerimizle, sosyal alanda her halde dünyada bu kadar güzel hizmet eden ülke sayısı azdır diye düşünüyorum"dedi.

Türkiye’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çok önemli mesafeler kat ettiğini bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, "Türkiye’de her alanda çok önemli mesafeler aldığımız gibi, sosyal alanda da gelişmeler yaşandı. Kırşehir’in huzur evi temellini atmıştık, yıllarca temelde kaldı gitti. Şimdi 1 ve 2 yılda devasa huzur evleri, engelsiz yaşam yerleri, aile yaşam merkezleri, il müdürlüğü binamız her alanda olduğu gibi hastanelerimiz, üniversitelerimiz gerçekten son derece önemli yol kat ediyoruz.

Şartlarımız çok zor. Zor şartlar içinde yapıyoruz. Türkiye yönetilmesi, idare edilmesi çok zor bir ülke. Dünyanın elinin her şeyinin olduğu bir ülke. 15 Temmuzda bunları gördük. FETÖ, terör örgütünü kimlerin kullandığını ve Türkiye’yi diz çöktürmek için onları maşa olarak kullandığını birlikte şahitlik ettik. Bizim uyanık olmamız ve birlik beraberlik içerisinde olmamız lazım. Siyaset yapacağız diye ülkemizin geleceğini kesinlikle riske atmamamız gerekiyor"diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a 24 Haziran seçimlerinde de sahip çıkılması gerektiğini bildiren Belediye Başkanı Bahçeci, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Seçimin arifesindeyiz. 24 Haziranda ülkesini canına, dişine katmış, canını hiçe saymış ailesi ile birlikte yok edilmek istenmiş Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan yine sizin desteğinizi ve dualarınız bekliyor. Öncelikle dualarınızı eksik etmeyin. İnşallah sizlerin duası ile 24 Haziranda dimdik ayakta duran, dünyaya kafa tutan mazlumların da sesi olmuş, dünyada İsrail’e tek sesini çıkartabilen Recep Tayyip Erdoğan’a 24 Haziranda da sahip çıkmamız lazım. Türkiye çok güçlü olmak durumunda. Bunları yaparken de milli olmak durumdayız. Dışarıdan talimat almadan, korkmadan yapmamız lazım. Bu seçimde de en güzel şekilde bekliyoruz. İnşallah ülkemiz daha güzel olacak. Daha da büyüyecek.

Dördüncüsünü düzenlediğimiz iftarların 3’ünü Parka Bahçeler Müdürlüğünde yaptık. Hava şartlarından dolayı sizleri Neşet Ertaş Kültür Sanat Merkezinde ağırlamaktan son derece mutlu olduğumu belirtmek isterim. Kırşehir’imiz büyüyor, güzelleşiyor gelişiyor. Böyle bir binayı hayal dahi etmezdik. Yollarımız, alt yapımız, üst yapımız, terminalimiz, meydanımız, Pazar yerimiz her şeyimiz, inşallah en güzel şekilde olmaya devam ediyor.

Şimdi yeni hedefimiz Öğretmen evini bitirmek, Sanayi Camii’nin olduğu yere 7 bin kişilik Ulu Cami yapmak. Cami ile Kültür Merkezi arasına bir bilim merkezi yapmak. Bunları projeleri hazırlandı. Seçimden sonra inşallah iki milletvekilimizi de yanımıza alıp Kırşehir’imiz için yatırım yapmaya devam edeceğiz. Kırşehir için çalışmak istiyoruz, Kırşehir için üretmek istiyoruz. Bizim çalışmaya ihtiyacımız var, bunun içinde iktidarın milletvekillerine ihtiyacımız var. Bizim için esas olan Kırşehir’imize hizmet etmek. Kırşehir’e hizmet edecek iktidarın milletvekilini seçmektir"