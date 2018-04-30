Diğer
Kategoriler
30 Nisan 2018 11:48

Kırşehir Belediyespor futbol okulu açılışı yapıldı

Kırşehir Belediyespor futbol okulu Güneykent tesislerinde yapılan törenle açıldı.

Kırşehir Belediyespor futbol okulu açılışı yapıldı

30 Nisan 2018 11:48


Açılışa katılan Belediye Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Belediyespor kulübü başkanı Veli Şahin,tören sonunda oynanan maçın başlama vuruşunu yaptı.


Futbol kulübü olarak Kırşehir’in tarihinin elli yıllık bir geçmişe dayandığını ifade eden Şahin, Kırşehir futbol kulübünün Belediyespor adıyla 3. lige çıktığını belirtti.


Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Belediye spor kulübü başkanı Şahin,"Bu kulübün kurumsallaşması adına bir futbol okulu alt yapıda takımlar çıkartmak, bir futbol okulu açmak için kolları sıvadık.


İlk yaptığımız ve karar verdiğimiz işlerden bir tanesi idi futbol okulu açmak. Bu takım şampiyon olması bile bu futbol okulu açılacaktı. Minik yavrularımız futbolcu ağabeylerini kendilerine model alıp bu şampiyonluğu kendi minik ruhlarında hissedip bize dolayısıyla destek verdiler.


. Bu yavrularımız burada emin ellerde hocalarımızın nezaretinde önce sağlıklı birey olarak yetişmelerini sağlamak sonra yetenekleri olanların futbolcu olarak, futbol hayatlarını devam ettirmelerini sağlamak bizim birinci önceliğimiz. Bizim buradaki ruhen ve bedenen sağlıklı nesiller yetiştirmek önceliği ve hedefindeyiz.


Futbol önemli bir sektör, önemli bir endüstri inşallah buradan yetenekli çocuklar ve futbolcular çıkacak. Dışarıdan futbolcu transfer etmeyle olmuyor. Kendinden bir şey üretmeden futbol takımlarının hayatlarını devam ettirmesi imkânsız. Bu futbolcu yavrularımıza gereken önemi vermeye çalışıyoruz. Onların her türlü taleplerini isteklerini hocalarımız doğrultusunda yerine getirmeye çalışacağız"dedi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
28
°
C
Çok Bulutlu
  • Salı
    Çok Bulutlu
    28°C
  • Çarşamba
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Perşembe
    Çok Bulutlu
    27°C
  • Cuma
    Parçalı Bulutlu
    28°C
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com
Tesettür Elbise
Tesettür Elbise Modelleri
www.modamerve.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç