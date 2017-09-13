Kırşehir Belediyespor yönetimi Vali Şentürk’ü ziyaret etti

Belediye Başkan Yardımcısı ve Kırşehir Belediyespor Başkanı Veli Şahin başkanlığında gerçekleştirilen ziyaret sırasında yapılan sohbette Kırşehir’in takımını olduğu yerden daha ileri seviyelere çıkarmak için çalışmalar yürüttüklerini ifade eden Vali Necati Şentürk, taraftarlardan da takıma destek vermesini istedi.

Valilik olarak şehrimizin takımına destek vermeye devam edeceklerini belirten Vali Şentürk, Veli Şahin yönetimine de başarılar diledi.

Ziyaret,Vali ve Belediyespor yöneticileri ile yapılan fikir alış-verişi ile sona erdi.