Kırşehir Belediyespor’dan muhteşem sezon açılışı

Lig 2. Grupta mücadele edecek Kırşehir Belediyespor, 2018-2019 futbol sezonunu düzenlediği törenle açtı.

Ahi Stadyumunda yapılan yeni sezon açılışı Kırşehir Belediyespor oyuncuları, teknik ekibi ve yönetim kurulu üyelerinin tanıtımı ile başladı. Vali İbrahim Akın, törende yaptığı konuşmada geçen yıl Kırşehir Belediyespor ile Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olan oyunculara teşekkür etti.

Vali Akın, "Spor deyince akla birlik, beraberlik, dostluk geliyor. Bu sene de inanıyorum ki Kırşehir Belediyespor’umuzda vereceği örnek mücadele ile sporun amacına ruhuna önemli katkılarda bulunacaktır. Maçlarımızın sorunsuz, oyuncularımız ve teknik ekibin ise sağlıklı bir şekilde sezonu devam ettirmesi ümidimizdir"dedi.

Kırşehir Belediyespor Kulüp Başkanı Veli Şahin, Bölgesel Amatör Ligde şampiyon olduklarını ve taraftarlarıyla birlikte daha önemli başarılar elde etmek istediklerini söyledi. Şahin, "Futbolda başarı varsa, yöneticiler ve oyuncular anlam ifade ediyor. Futbol nerede oynanırsa oynansın başarı ile önemli hale gelir. Bu takımın iyi ve kötü gününde bizlerin yanında olan taraftarlarımız ile moralimiz düşmüyor, onlarla birlikte hep yeni başarılar hedefliyoruz. Geçen yıl taraftarımız ile birlikte Bölgesel Amatör Ligde başarılı olduk. 2018-2019 sezonunda da şampiyon olmak için mücadele edeceğiz, bizler taraftarımız ile bunu başaracağız" diye konuştu.