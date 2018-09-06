Kırşehir Belediyespor’dan örnek davranış

Belediyespor yönetimi tarafından yapılan açıklamada, "Maçlarda küfrün önüne geçmek adına çocuklara, kadınlara, ortaokul ve ilkokul öğrencilerine sembolik olarak maç biletlerini bir lira yaptık. Amacımız kadın ve çocuklarımızın Ahi Stadında oynanacak maçlara gelerek şehirlerinin takımlarını desteklemeleri, maça gelecek belirlediğimiz gurupların da stadyumda ayrı bir renk katacağına kalben inanıyoruz"denildi.

Ahi Stadında oynanacak maçlarda kale arkası tribün fiyatı 5 lira olarak belirlenirken maraton 10 lira olarak belirlendi. Öte yandan Kırşehir Belediyespor Türkiye kupası ikinci tur müsabakasında Çarşamba günü Nevşehir Belediyespor ile oynayacak.

Kırşehir Belediyespor 3. lig 2. gurupta mücadele ediyor.