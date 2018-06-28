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28 Haziran 2018 10:30

Kırşehir Belediyespor’dan ’Takımına sahip çık kombine al’ kampanyası

Amatör Ligden 3.

Kırşehir Belediyespor’dan ’Takımına sahip çık kombine al’ kampanyası

28 Haziran 2018 10:30

lige yükselen Kırşehir Belediyespor’da yapılan transferler yüzleri güldürüyor. Kırşehir Belediyespor, resmi internet sitesi üzerinden başlattığı kampanya ile taraftarın takımına sahip çıkması için ’Takımına sahip çık kombine al’ kampanyası başlattı.


lige yükselen Kırşehir Belediyespor takımı yaptığı yeni transferlerle de göz dolduruyor.


Taraftarının karşısına yeni bir konsept ile çıkmaya hazırlanan Kırşehir Belediyespor takımı Bayrampaşa’da şampiyonluk sevinci yaşayan kaleci Hamdi Tevfik Altıok ile anlaştı.


Kırşehir Belediyespor takımı Galatasaray Kulübü altyapısından yetişen ve Niğde Belediyespor’u 3 ligden 2 lige çıkaran kadroda yer alan Uğur Ayhan, Geçen sezon Ankara Demirspor ile 3 Lig’de şampiyonluk yaşayarak takımının 2. Lig’e çıkmasında en büyük pay sahiplerinden birisi olan Ahmet Şahbaz ile anlaşma sağlandı.




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