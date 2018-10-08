Kırşehir Emniyetinden 'Eğitimli gençlerle aydınlık gelecek' projesi

Kırşehir Emniyet Müdürlüğü, Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğünce Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında 'Eğitimli Gençlerle Aydınlık Gelecek' projesi hazırlanarak uygulamaya konuldu.

Proje kapsamında farklı konularda eğitim, gezi, sinema etkinliği gibi sosyal içerikli faaliyetlerle geleceğimiz olan çocuk ve gençlerin topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamak amaçlanıyor.

Aralık ayında sona erecek proje ile birlikte öğrencilerin kitap okuma alışkanlığının kazandırılması sağlanarak Sinema, Yüzme, Gezi gibi sosyal etkinliklerle bir yandan eğlendirirken diğer yandan Başkent Ankara'da Anıtkabir, Etnografya Müzesi, Hacı Bayram Veli Camii gibi tarihi turistik yerler tanıtımı yapılacak.

Toplumun huzur ve güvenini sağlamayı ilke edinen Emniyet Teşkilatı, güvenlik hizmetlerinin etkin ve hızlı bir şekilde yürütülebilmesi amacıyla yapmış olduğu çalışmaların yanı sıra, sosyal sorumluluk projeleri yürüterek polis-halk ilişkilerinin geliştirilmesine, çocuk ve gençlerimizin kişisel ve sosyal gelişimleri ve topluma faydalı bireyler olarak yetişmelerine katkı sağlamayı amaçlamakta.