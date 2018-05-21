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21 Mayıs 2018 14:57

Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin’den afet açıklaması

Kırşehir’de Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin, birer hafta aralıklarla Kırşehir’de etkili olan yağışlar sonrası zarar oranını açıkladı.

Kırşehir Gıda Tarım ve Hayvancılık İl Müdürü Kenan Şahin’den afet açıklaması

21 Mayıs 2018 14:57


İl Müdürü Şahin, açıklamasında, köyleri gezdiğini ve Kırşehir genelinde güzel oranda yağış alındığını söyledi.


Kırşehir’de iki köyde yüzde 30 oranında zarar olduğunu belirttiği açıklamasında, "Kırşehir genelinde birer hafta aralıklarla etkili olan yağışlarda güzel oranda toprak yağıştan faydalandı.


Etkili olan dolu sonrası ise Değirmenkaşı ve Ulupınar Köyünde yüzde 30 civarında dolu ve sel zararı var. Diğer köylerde ise zarar söz konusu değil, köylülere tarlalarını sigorta yaptırmaları tavsiye edildi. Mahsul açısından ise Kırşehir genelinde hiçbir problem söz konusu değil"dedi.




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