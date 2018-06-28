Kırşehir milletvekilleri Kendirli ve İlhan mazbatasını aldı

Kırşehir Adalet Sarayına parti teşkilatı ile gelen AK Parti milletvekili Mustafa Kendirli, Türkiye’nin 24 Haziranda önemli bir seçim yaptığını ve seçimlerin herhangi bir problem olmadan huzur içerisinde geçtiğini söyledi.

Milletvekili Mustafa Kendirli açıklamasında, "Bir aylık seçim surecimiz boyunca tüm siyasi partiler söyleyecekleri ni söylediler. Propagandalarını yaptılar ama son sözü 24 Haziran da milletimiz verdi.

Milletimizin sandığa yansıyan iradesi ve tecellisi bizim başımızın üzerindedir. Biz milletimizin kararına sonuna kadar saygı duyacağız.Türkiye çok önemli bir seçim yaptı.Türkiye’de Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemine geçiş yapıldı. Yeni sistem Allah’ın izni ile hızlı ülkemizde daha hızlı bir sistemi başlatacak. Daha güçlü bir hükümet ile daha güçlü bir meclis ile çalışmalar daha hızlı bir şekilde devam edecek.

Bizlerde hemşerilerimizin bize verdiği yetkiyi mecliste 24 saat esaslı çalışmalarımız ile yürüyeceğiz. Milletimizin bize yüklediği sorumluluğu biliyoruz. Bu mazbatayi aldığımız günden itibaren şehrimize yatırımlarımızı hizmetlerimizi hızlı bir şekilde yapacağız. Bu seçimin sonunda milletimiz bize daha fazla çalışmamız gerektiğinin sorumluluğunu yükledi.

Bizlerde inşallah yeni dönemde şehrimize çok güzel hizmetler kazandıracağız. 24 Haziran seçimlerinin milletimize hayırlar getirmesini diliyorum. Teşkilatıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Milletimizin kararı bizim başımızın tacıdır. Biz Ak Parti kadroları olarak milletin hizmetkarı olarak bu yola çıktık yolumuzdan da inşallah hiç kimse döndüremeyecek. Bu seçim sonucunda sevindiren Cumhurbaşkanımızın ilk turda açık ara farkla seçilmiş olması. Milletimizin Cumhurbaşkanımıza olan güveni, cumhurbaşkanımız ile yola devam etmesini çok önemsiyoruz. İnşallah 24 Haziran seçimleri ülkemize milletimize Kırşehir’e hayırlar getirir"dedi.

Cumhuriyet Halk Partisi milletvekili Metin İlhan ise mazbatasını aldıktan sonra yaptığı konuşmasında, "Çok zorlu bir seçim süreci atlattık. Bir ay süreyle işte sıkıntılı dönemlerimiz oldu. Ama bu sıkıntılı dönemleri çağdaş arkadaşımla beraber Cumhuriyet Halk Partisinin bütün ileri gelenleri Kadın Kolları, Gençlik Kollarıyla beraber bu dönemi atlattık.

Buradan halkıma özellikle teşekkür etmek istiyorum. Çünkü bizi sonuna kadar desteklediler. Hep yanımızda oldular. Kazanmam için elimden geleni yaptılar. Oy verenden de vermeyenden de razı olsun. Meclise gittiğim zaman ben tüm Kırşehir milletvekili olacağım. Sadece oy verenlerin değil. İnşallah bunu orada göstereceğim. Elimden gelenin en iyisini de yapacağım. Buradan da söz veriyorum. Hepinize teşekkür ediyorum. Herkesin emeği çok büyük inşallah daha iyi yerlerde beraber görüşeceğiz. Teşekkürler"diye konuştu.