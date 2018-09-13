Kırşehir, Park ve Bahçeler Müdürlüğü çalışmaları ile yeşilleniyor

Belediyenin çalışmalarına bir süre önce başladığı Ankara –Kayseri kara yolu üzerinde bulunan köprünün altında bulunan refüjlerinde yenileme çim serme, çiçek ekme çalışması yapıldı.

Çalışmalar kapsamında bazı bordur taşları değiştirilerek verimsiz olan çirkin bir görüntüye neden olan eski çimler söküldü. Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci yaptığı açıklamada Kırşehir'in her bölgesinde yeşillendirme çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti.

Belediye Başkanı Bahçeci, açıklamasında, "Ankara –Kayseri kara yolundaki üst geçitin altındaki orta refüje Park Bahçeler Müdürlüğü ekiplerimiz peyzaj, çim ve çiçek ekme çalışması yaptı. Bölge güzel bir görünüme kavuştu.

Ana Caddelerde yürüttüğümüz çalışmalarda bunun en güzel örneğidir. Şehrimizde oluşan aksaklıkları giderip modern ve çağdaş bir görünüme kavuşturmak için sürdürdüğümüz çalışmalarımız hızla devam etmektedir. Şehrin gelişip modern bir yapıya kavuşması için kaldırım, sert zemin, kilit parke ve orta refüj çalışmalarımız büyük bir hızla devam ediyor.

Hedefimiz altyapı sorunu olmayan, modern, çağdaş bir Kırşehir'dir. Hizmet için verdiğimiz sözleri birer birer yerine getirmeye devam etmek. Halkımızla birlikte onlardan aldığımız güçle daha birçok başarılı çalışmaya imza atacağız. Kırşehir'in daha yeşil, daha güzel ve daha sağlıklı olması için mevcut yeşil alanlarımızın bakımı ve yeni yeşil alanlarının oluşturulması için çalışmalar yapıyoruz"dedi.