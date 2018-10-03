Kırşehir polisinden eş zamanlı dolandırıcılık operasyonu: 2 gözaltı

Edinilen bilgiye göre, Kırşehir'de yeraltı sarraflar çarşısı içerisinde bir kuyumcudan 2 altın bozduran T.Ö. ve 26 adet sahte altınla aranan İ.M.A.'yı yakalamak için ekipler harekete geçti. Hırsızlık Büro Amirliği tarafından yapılan teknik takip sonucu altın bozdurdukları tespit edilen şüpheliler hakkında inceleme başlatıldı. Yapılan ortak çalışmalarla T.Ö. Ankara'da, İ.M.A. ise İzmir'de yakalandı.

Yakalanan şüphelilerden İ.M.A. İzmir'de adliye sevk edilirken, T.Ö. ise getirildiği Kırşehir'de adliyeye sevk edildi. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, Kırşehir'de 10 ayda kuyumcu dolandırıcılığı olaylarında yüzde 95 başarı oranı yakalandı ve faili meçhul olayın bulunmadığı bildirildi.