Kırşehir protokolü bayramlaştı

Törene, Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, Cumhuriyet Başsavcısı Hasan Bilgin, Ağır Ceza Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, protokol üyeleri, siyasi partilerin il temsilcileri, sivil toplum kuruluşu başkanları, daire müdürleri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Buradaki bayramlaşma töreninde, vatandaşlarımıza çeşitli ikramlarda bulunuldu.

Törende konuşan Vali Necati Şentürk "Huzurlu bir şekilde ve barış içerisinde geçirdiğimiz Ramazan ayından sonra bayrama erişmenin sevincini yaşıyoruz. Bayramlar özel ve mukaddes günlerdir. Bu özel günlerde kardeşlik ve dostluk duyguları hat safhaya çıkar. Sevinçler, üzüntüler paylaşılır, büyükler ziyaret edilir, kırgınlar barıştırılır, çocuklar sevindirilir” dedi.

Vali Şentürk, konuşmasına şöyle devam etti:

“Ramazan Bayramı nedeniyle kimsesiz çocuklarımızı ve Huzurevinde kalan büyüklerimizi ziyaret ettik. Devletimizin koruması altındaki çocuklarımız, bizlere birer emanettir. Onların yüzlerini güldürmek ve onları iyi bir şekilde geleceğe hazırlamak için çalışıyoruz. Huzurevinde kalan yaşlılarımızın da sağlıklı, huzurlu ve mutlu bir ömür sürdürmeleri gayretindeyiz. Onları mutlu görmek bizleri de mutlu ediyor. Bereket büyüklerdedir. Bayramlarda mutlaka büyükler ziyaret edilip gönülleri alınmalıdır. Onların duaları ile ayakta duruyoruz. Devletimiz kimsesiz vatandaşlarımızı bir başkasına muhtaç etmeden hayatlarını sürdürmeleri için önemli çalışmalar yürütmektedir. Devletimiz onların bütün ihtiyacını karşılıyor. Polisimizi ve askerimizi de bayram dolayısıyla ziyaret ettik. Polis, gece-gündüz demeden, saat farkı gözetmeksizin vatanımızın ve milletimizin can ve mal güvenliği için görev yapmaktadır. Askerimiz de vatan bekçileridir. Askerlik, eğitim yuvasıdır. Allah milletimize, devletimize zeval vermesin. Bu duygularla, bütün İslam aleminin ve Kırşehirli hemşerilerimin bayramını kutluyorum.”