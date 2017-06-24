Kırşehir protokolü şehitlikte

Ramazan Bayramı arefesinde Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyarete Vali Necati Şentürk’ün yanı sıra Belediye Başkan Vekili Emre Şahinci, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, Garnizon Komutanı Pers. Alb. İlhan Güneş, İl Jandarma Komutanı J. Alb. Hüseyin Altuntaş, Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Ahmet Beşkardaş, jandarma ve emniyet teşkilatı mensupları ile şehit yakınları katıldı.

Okunan Kuran-ı Kerim ve İl Müftüsü Osman Arslan’ın yaptığı duanın ardından Vali Necati Şentürk ve il protokolü şehit kabirlerini ziyaret ederek kabirlere karanfil bıraktı. Şehitlik ziyareti sırasında bir konuşma yapan Vali Necati Şentürk, bayram arefesinde geleneklerimize uygun olarak şehitlerimizi ziyaret ettiklerini söyledi.

Şehitlerimizin mertebelerinden, manevi derecelerinden istifade etmek istediklerini belirten Vali Necati Şentürk, “Şehitler ölmez, onlar diridir. Şehit yakınlarımız çok üzülmesin. Cennette onlarla birlikte olacağız. Ramazan ayının manevi havası içerisinde, bayram arefesinde şehitlerimizin kabirlerini ziyaret ediyoruz.

Şehitlerimizin her birinin hayatı bir destandır. Hepsinin hayatından kitap çıkar. Biz de bu kahramanları ziyarete geldik. Onlar için ne kadar dua etsek azdır. Onların hayatları ile ödediği bu cennet vatanın altında özgürce yaşadığımız için şehitlerimize minnettarız. Bütün şehitlerimize ve geçmişlerimize Allah’tan rahmet diliyorum" dedi.

Şehit Hava Pilot Astsubay Çavuş Ahmet Tozluklu Şehitliği’ne yapılan ziyaret, Vali Necati Şentürk ve diğer protokolün şehit kabirlerini gezerek şehit aileleriyle sohbet etmesi ile sona erdi.