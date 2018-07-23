Kırşehir protokolünden basın bayramı mesajı

Halkın bilgilendirilmesinde ve farklı düşüncelerin kamuoyu ile paylaşılmasında önemli bir yere sahip olan basın kuruluşlarının demokratik kültürün ayrılmaz bir parçası haline geldiğini belirten Vali İbrahim Akın, "Radyo, televizyon, gazete, dergi ve son zamanlarda da internet haberciliğinde büyük ilerleme kaydeden basın kuruluşları, teknolojinin sunduğu imkânlarla halkımızı dünyada ve ülkemizde yaşanan gelişmelerden anında haberdar etmektedir. Halkımız artık haber alma olgusunu vazgeçilmezleri arasında görmekte ve istediği her ortamda her türlü bilgiye anında ulaşmaktadır. Bu durum yoğun bir gündeme sahip olan ülkemiz için önemli bir kazanımdır. Bizlere bu imkanı sunan ve çoğu zaman yaşadıkları emeği ve zorluğu göremediğimiz basın mensuplarımızın meslek grupları arasındaki yeri son derece kıymetlidir. Basınımızın toplumsal değerlere, hukuka ve basın meslek ilkelerine uygun şekilde kamuoyunu yaşanan gelişmelerden haberdar etmesi, halkımızı bilgilendirmesi demokrasimizin gelişmesi ve gazetecilik mesleğinin saygınlığı açısından büyük önem taşımaktadır. Medyanın gücünü ve birleştirici yönünü 15 Temmuz darbe teşebbüsünde yaşadığımız olaylarda daha iyi gördüğümüzü düşünüyorum. Bu gecede tüm engellemelere rağmen basın kuruluşlarımızın halkımızı yaşanan gelişmelerden anında bilgilendirmesi, milletimizin meydanlara çıkarak hainlere karşı bir araya gelmesini sağlamış ve darbeciler kötü emellerine ulaşamamışlardır. Basınımız, darbeciler karşısındaki basiretli duruşuyla demokrasimizin teminatı olduğunu bir kez daha göstermiştir. Kıt imkanlara rağmen ilimizde faaliyet gösteren yerel basınımızın da ilkeli ve seviyeli yayın anlayışından ayrılmadan halkımızın talep ve sorunlarını kamu kurumlarına iletmesi il yöneticileri olarak ortak beklentimizdir" diye konuştu.

Basının evrensel normlardan taviz vermeden sorumlu bir yayıncılık anlayışı ile hareket etmesi gerektiğini Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, mesajında şu ifadelere yer verdi:

Belediye Başkanı Bahçeci, mesajında, "Anayasanın, kanunların ve evrensel hukuk normlarının belirlediği ölçüler içerisinde; kişisel hak ve özgürlüklerle, milli menfaatleri temel alarak; özgürlük, tarafsızlık ve objektiflikten taviz vermeden çalışmalarını yürüten bir basının varlığı demokratik toplumların en önemli güvencelerinden birisidir. İlerleyen teknolojiyi en etkin şekilde kullanan yazılı, işitsel ve görsel basın kuruluşlarımız yaptıkları haberlerle toplumun geniş bir kesimini etkilemektedir. Bu sebeple basın kuruluşlarımızın her haberi ince eleyip, sık dokumaları; kişilerin özel hayatlarına ve kişilik haklarına azami titizlik göstermeleri; tüm bunları yaparken de özgür, tarafsız ve objektif olmaları; bunun yanında içinde yaşadıkları toplumun kamu düzeninin ve meslek etiğinin gerektirdiği değerleri de göz ardı etmemeleri çok önemlidir."