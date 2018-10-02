Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne yeni ambulans

Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Kırşehir'e gönderilen ambulans teslim alındı.

Tanap şirketi tarafından gönderilen 1 adet tam donanımlı ambülans İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu tarafından 1 Nolu Acil Sağlık İstasyonu Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere görevlilerine teslim edildi.

112 Acil Sağlık Hizmetleri 26 Ambülans, 2 Adet Arazi Tipi (Paletli) Ambulans, 1 Adet Yoğun Bakım (Obez) Ambulansı, 1 Adet çoklu (4 Sedyeli) Ambulans olmak üzere Kırşehir'de 30 Ambulans ile hizmet veriyor.