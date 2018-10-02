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Kırşehir Sağlık Müdürlüğüne yeni ambulans

Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Kırşehir’e gönderilen ambulans teslim alındı.

Tanap Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında Kırşehir'e gönderilen ambulans teslim alındı.


Tanap şirketi tarafından gönderilen 1 adet tam donanımlı ambülans İl Sağlık Müdürü Uzm. Dr. Suat Türkoğlu tarafından 1 Nolu Acil Sağlık İstasyonu Acil Sağlık Hizmetlerinde kullanılmak üzere görevlilerine teslim edildi.


112 Acil Sağlık Hizmetleri 26 Ambülans, 2 Adet Arazi Tipi (Paletli) Ambulans, 1 Adet Yoğun Bakım (Obez) Ambulansı, 1 Adet çoklu (4 Sedyeli) Ambulans olmak üzere Kırşehir'de 30 Ambulans ile hizmet veriyor.

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