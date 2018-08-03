Kırşehir Tarım ve Hayvancılık Fuarı’na hazırlanıyor

Tarım ve Hayvancılık Fuarı hazırlıkları başladı.

TSO’dan yazılı bilgilendirmede tarım ve hayvancılık fuarının hasat sonrası yapılan tek fuar olma özelliğini taşıdığı belirtildi.

Eğitim seminerlerinin yapılacağı ve yarışmaların düzenleneceğinin anlatıldığı açıklama ise şöyle:

"19 -21 Eyül tarihleri arasında gerçekleşecek Kırşehir tarım ve hayvancılık fuarı İç Anadolu’nun önemli fuarlarından biri haline geldi. Hasat sonrası yapılan tek fuarı olma özelliğini taşıyan tarım ve hayvancılık fuarı yapılacak yarışmalar ve eğitim seminerleri ile fark oluşturacak. Kırşehir, Tarım İl Müdürlüğü tarafından yapılacak eğitim seminerlerinde; büyük baş hayvan bakım ve besleme, hastalıktan ari işletmenin oluşturulması, buzağı ölümlerinin engellenmesi, Kırşehir’de alternatif ürün yetiştirilmesi tarımsal devlet destekleri gibi konular yer alacak"

Buzağı ve koç yarışmalarının düzenleneceği programa yüzün üzerinde firma temsilcisinin katılımı bekleniyor