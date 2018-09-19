Kırşehir Valisi Akın, "Ahi esnafı, bir araya gelerek birlikte hareket etmeli"

Ahilik Haftası etkinlikleri kapsamında Kırşehir esnafı, Esnaf Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk, başkanlığında Vali İbrahim Akın'ı ziyaret etti.

Ziyarette Ahilik felsefesinin temelinde kardeşlik olduğunu anlatan Vali Akın, Ahi esnafının bir araya gelerek birlikte hareket etmesi gerektiğini söyledi.

Ahilik ilkelerini günümüzde ticaret hayatında da uygulamamız gerektiğini belirten Vali Akın, “Esnaflarımızın Ahilik Haftası kapsamında gerçekleştirdiği bu ziyaret son derece anlamlıdır. Esnaflarımız daima devletinin yanında olmuş, bundan sonra da devletinin yanında olacaklarına inancım tamdır. Ahi Evran-ı Veli'nin memleketi, Ahiliğin başkenti Kırşehir'de kutlamaya başladığımız 31. Ahilik Haftası etkinliklerinin ilimize ve Ahiliğe yakışır bir şekilde kutlanması için elimizden gelen bütün gayreti esnaflarımızla birlikte hareket ederek gösterme çabasındayız. Bu vesileyle, bütün esnaflarımızı ve vatandaşlarımızı Ahilik Haftası etkinliklerine davet ediyorum” dedi.

Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birlik Başkanı Bahamettin Öztürk ise konuşmasında, Ahi esnafının geleneklerine bağlı dürüst ahlaklı ve vatansever olduğunu söyledi.

Ziyaret karşılıklı istişarenin ardından sona erdi.