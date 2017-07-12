Diğer
Kategoriler
12 Temmuz 2017 17:58

Kırşehir’de 15 Temmuz haftası etkinlikleri başladı

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü etkinlikleri kapsamında Vali Necati Şentürk, Çiçekdağı İlçesinde bulunan 15 Temmuz şehidi Ahmet Taş’ın ailesi ve terör şehitleri Serkan Goker’in annesi, şehit Muhammet Ali Ocak’ın babası ve 15 Temmuz Gazisi Murat Daşdemir’i ziyaret etti.

Kırşehir’de 15 Temmuz haftası etkinlikleri başladı

12 Temmuz 2017 17:58


Çiçekdağı İlçesinde gerçekleşen ziyarette Kaymakamlıktan brifing alan Vali Necati Şentürk, 15 Temmuz gazisi Murat Daşdemir ve Kayseri’de terör saldırısı sonrası şehit olan Ahmet Taş’ın babası Osman Taş, şehit Serkan Göker’in annesi Fatma Göker ve geçen yıl yıl Kayseri’de gerçekleşen patlama sonrası şehit olan Muhammed Ali Ocak’ın babası Saffet Ocak’ı ziyaret etti.


Vali Necati Şentürk’e Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş ve kaymakamlar eşlik etti.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
34
°
C
Açık
  • Perşembe
    Açık
    34°C
  • Cuma
    Az Bulutlu
    35°C
  • Cumartesi
    Sıcak
    35°C
  • Pazar
    Sıcak
    35°C
KIRŞEHİR NAMAZ VAKİTLERİ
  • 18 ŞEVVÂL 1438
  • 12 Temmuz 2017
  • Çarşamba
  • İmsak :03:13
  • Güneş :05:20
  • Öğle :13:00
  • İkindi :16:56
  • Akşam :20:19
  • Yatsı :22:08
EN ÇOK OKUNAN HABERLER
AdIDM.
KartTR Astropay
Astropay | Türkiye'nin Tek Resmi Lisans Belgeli Astropay Satış Adresi KartTR.Com'dan ✓ astropay kart satın alabilirsiniz.
Takı Dükkanı
Gümüş Alyans Modelleri
Star Gündem
Türkiye için güncel ve
tarafsız haberler:
www.stargundem.com.tr
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-turkey.com

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!