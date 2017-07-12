Kırşehir’de 15 Temmuz haftası etkinlikleri başladı

Çiçekdağı İlçesinde gerçekleşen ziyarette Kaymakamlıktan brifing alan Vali Necati Şentürk, 15 Temmuz gazisi Murat Daşdemir ve Kayseri’de terör saldırısı sonrası şehit olan Ahmet Taş’ın babası Osman Taş, şehit Serkan Göker’in annesi Fatma Göker ve geçen yıl yıl Kayseri’de gerçekleşen patlama sonrası şehit olan Muhammed Ali Ocak’ın babası Saffet Ocak’ı ziyaret etti.

Vali Necati Şentürk’e Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz, İl Jandarma Komutanı Jandarma Albay Hüseyin Altuntaş ve kaymakamlar eşlik etti.