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16 Nisan 2017 13:03

Kırşehir’de 162 bin seçmen sandık başına gidiyor

Kırşehir’de halk oylaması için sabah sekiz itibari ile seçmenler bağlı bulundukları okullara oy kullanmak için gitmeye başladı.

Kırşehir’de 162 bin seçmen sandık başına gidiyor

16 Nisan 2017 13:03


İl genelinde 162 bin 553 seçmen 624 sandıkta oy kullanmak için sabah erken saatlerden itibaren okullara akın etti.


Kırşehir genelinde parti görevlileri ile birlikte 3 bin kişi referandumun sağlıklı yapılması için görev aldı. Seçmen sayısı ise bir önceki referanduma göre ilde 6 bin kişi artış gösterdi.


Kırşehir Valisi Necati Şentürk, besmele çekerek oyunu Selehattin Salman Yalçınkaya okulunda, Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci ve AK Parti İl Başkanı Mustafa Kendirli Atatürk İlk öğretim okulunda, Milletvekilleri Mikail Arslan ve Salih Çetinkaya Sırrı Kardeş Ortaokulunda CHP İl Başkanı Yılmaz Zengin Yeşilyurt Ortaokulunda oylarını kullandı.


Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, vatandaşlık görevini yerine getirdiği ve 8 yıllık belediye başkanlığı tecrübesi ile kampanya süresi boyunca çalıştıklarını ifade etti.


Öte yandan polis, seçim yasakları kapsamında uygulamalarını arttırarak kapalı olması gereken yerlerde incelemeler yaptı.




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