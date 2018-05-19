Diğer
Kategoriler
19 Mayıs 2018 11:25

Kırşehir’de 19 Mayıs kutlamaları Gençlik Yürüyüşü ile başladı

19 Mayıs Atatürk’ü anma ve Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları Kırşehir’de Gençlik Yürüyüşü ile başladı.

Kırşehir’de 19 Mayıs kutlamaları Gençlik Yürüyüşü ile başladı

19 Mayıs 2018 11:25


Yürüyüşün ardından Cacabey Meydanında toplanan guruplar adına Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından atanın büstüne çelenk sunumu yapıldı.


İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törene; Kırşehir Vali vekili Adnan Kayık, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Harun Ağaç, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar izledi.


Polis barikatıyla çevrili tören alanında Kırşehir Belediyesi mehter takımı gösteri sundu. Mehter ekibinin gösterisinin ardından öğrenciler tarafından Gençliğe Hitabe okundu. Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Emre Aslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sportif gösterilerle program sona erdi.




YORUM YAZ
Lütfen Bekleyiniz ...

Toplam Yorum (0)

DİĞER KIRŞEHİR HABERLERİ
KIRŞEHİR HAVA DURUMU
27
°
C
GökGürültülü Sağnak Yağışlı
  • Cumartesi
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    27°C
  • Pazar
    GökGürültülü Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Pazartesi
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    26°C
  • Salı
    Yer Yer Sağnak Yağışlı
    25°C
AdIDM.
Nice Türkiye
Nice Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.nice-otomasyon.com
Bft Türkiye
Bft Türkiye
Otomatik Kapı Sistemleri
www.bft-turkiye.com

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

AdIDM Reklam Vermek İçin Tıklayın
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...
Reklamı Geç