Kırşehir’de 19 Mayıs kutlamaları Gençlik Yürüyüşü ile başladı

Yürüyüşün ardından Cacabey Meydanında toplanan guruplar adına Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü tarafından atanın büstüne çelenk sunumu yapıldı.
İstiklal Marşının okunması ve saygı duruşunda bulunulması ile başlayan törene; Kırşehir Vali vekili Adnan Kayık, Askerlik Şubesi Başkanı Yüzbaşı Harun Ağaç, İl Emniyet Müdürü İsmail Hakkı Akyüz siyasi partilerin temsilcileri ve vatandaşlar izledi.
Polis barikatıyla çevrili tören alanında Kırşehir Belediyesi mehter takımı gösteri sundu. Mehter ekibinin gösterisinin ardından öğrenciler tarafından Gençliğe Hitabe okundu. Gençlik Hizmetleri İl Müdürü Emre Aslan’ın günün anlam ve önemini belirten konuşmasının ardından sportif gösterilerle program sona erdi.