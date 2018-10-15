Kırşehir'de 232 çocuk erkekliğe ilk adımını attı

Sünnet şöleninde 232 çocuk erkekliğe ilk adımını attı.

Sünnet şöleni programı Kur'an tilaveti ve Kırşehir Müftüsü Mehmet Yaman'ın yaptığı dua ile başladı.

Kırşehir Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, belediye tarafından desteklenen ve 10.'su düzenlenen sünnet şölenine müracaatta bulunan hiçbir çocuğun geri çevrilmediğini söyledi.

Kırşehir'de yapılan toplu sünnet şöleni hakkında bilgilendirme yapan Belediye Başkanı Yaşar Bahçeci, “Bize müracaat eden her çocuğumuzu sünnet programına dahil ediyoruz. Hem çocuklarımızı sünnet ettiriyoruz, hem de onlara çeşitli hediyeler veriyoruz. Unutamayacakları anılarla bu organizasyonu hiç aksatmadan devam ettiriyoruz”dedi.

232 çocuktan 40'ının Kırşehir'de yaşayan mülteciler olduğunu belirten Belediye Başkanı Bahçeci, “Bu sene 232 çocuğumuz programa dahil oldu. Bu çocuklardan 40 tanesi mülteci çocuğumuz. Onlar bize emanetler, onlar misafirlerimizler. Bizim inancımızda ve kültürümüzde her zaman başımızın üstünde.

Onların da bu sene bu programa dahil olması ayrı anlam ve önem kazanıyor. Yavrularımız , çocuklarımız hepimizin en değerli varlıkları. Bu dünyadaki en değerli varlıklarımız. Üzerlerine titrediğimiz , onlara güzel bir gelecek hazırladığımız ve çabaladığımız, her şeyimizi onlar için feda ettiğimiz dünyadaki koşturmamızı , onlara daha güvenli bir yarını hazırlamak üzere olduğumuz bir hayatımız var.

Sizin sorumluluk yüklediğiniz idareciler olarak bu yavrularımıza güzel bir Kırşehir, güzel bir gelecek, güzel bir ülke bırakmak için mücadele ediyoruz. Bu mücadele kolay bir mücadele değil, çünkü zor bir coğrafyada yaşıyoruz.

Atalarımız, ecdadımız hep bu topraklara sahip olabilmek için ağır bedeller ödedi. Çok mücadeleler edilmiş. Belki ülkelerin sınırları para ile çizilmiş olabilir ama bizim ülkemizin sınırları şehitlerimizin kanı ile çizilmiş.

Bizde bu bilinçle çocuklarımıza daha güzel bir gelecek hazırlamak için yoğun bir mücadele içindeyiz. Sizden dua bekliyoruz, dualarınızı bekliyoruz. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan sizin dualarınızı istiyor. Sizin dualarınıza ihtiyacımız var”diye konuştu.

Program yapılan duaların ardından yapılan toplu sünnet ile sona erdi.